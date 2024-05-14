Yozgat Belediyesi, Türkiye Kart uygulamasına destek veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat Belediyesi, Türkiye Kart uygulamasına destek veriyor

Yozgat Belediyesi, Türkiye Kart uygulamasına destek veriyor

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) gar istasyonunda toplu taşıma hizmeti sunan servislerde Türkiye Kart (TR) uygulamasının geçerli olacağını duyurdu. Başkan Arslan, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve modernize etmek amacıyla TR Kart uygulamasını YHT servislerine entegre ettiklerini belirtti.

14.05.2024 18:05  Güncelleme: 18:07
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Yozgat Belediyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Türkiye Kart" uygulamasına destek verdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) gar istasyonuna toplu taşıma hizmeti sunan servislerde artık Türkiye Kart (TR) Uygulamasının geçerli olacağını söyledi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımını daha da kolaylaştırmak ve modernize etmek adına TR Kart uygulamasını YHT servislerimize entegre ettik. Bu sayede hem hızlı hem de güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

TR Kart'ı Başkan Arslan, vatandaşların cep telefonlarına yükleyecekleri TR Kart Mobil Uygulaması ile rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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