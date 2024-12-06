Yozgat Defterdarı'ndan Vergi Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat Defterdarı'ndan Vergi Uyarısı

Yozgat Defterdarı\'ndan Vergi Uyarısı

Osman Koçaş, Yozgat'ta vergi tahsilatının düşük olduğunu ve borçlu mükelleflere uyarıda bulundu.

06.12.2024 11:42
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Yozgat'ın yeni Defterdarı Osman Koçaş, yaptığı açıklama ile Yozgat il genelinde vergi tahsilatının istenilen düzeyde olmadığını belirterek Maliyeye vergi borcu olan vergi mükelleflerini uyardı.

Yozgat'ta vergi mükelleflerinin beyan ettikleri vergilerinin çok büyük bir kısmını ödemediğini hatırlatan İl Defterdarı Koçaş,"Borçlu mükelleflerimiz şunu bilmelidir ki; mali idare bir gün kapınızı çalacaktır" dedi.

"Yozgat'ta gelirin gideri karşılama oranı yüzde 20'dir"

Koçaş, gelirin gideri karşılamadığını bildirerek, "Üzülerek belirtmek isterim ki, Yozgat ilimiz vergi tahsilatı konusunda istenilen düzeyde değildir. Yani, mükellefler beyan ettikleri vergilerin çok büyük bir kısmını ödememişlerdir. Örnek vermek gerekirse Yozgat ilimizde gelirin gideri karşılama oranı yüzde 20'dir. Devlet konsolide bütçe olarak yaptığı 100 liralık giderin sadece 20 liralık kısmı yerel kaynaklardan karşılayabilmektedir" diyerek konuyu örneklendirdi.

"Mali idare bir gün kapınızı çalacaktır"

Koçaş, "Borçlu mükelleflerimiz şunu bilsinler ki, mali idare bir gün kapınızı çalacaktır. Bu borç tahsilatı için gerekli bütün enstrümanlar kullanılacaktır. Bu aşamaya gelmeden önce borçlu mükelleflerimizin bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları kendileri için faydalı olacak ve yasal haklarından yararlanma imkanını bulacaklardır" cümlelerine yer verdi.

Defterdar Koçaş, açıklamasında daha sonra mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinin, devletin sürdürülebilir hizmet sağlayabilmesi açısından hayati olduğunu belirterek, "Vergi, sadece devletin değil, hepimizin geleceğidir" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat Defterdarı'ndan Vergi Uyarısı - Son Dakika

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