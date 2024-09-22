Yozgat'ta Badem Hasadı Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yozgat'ta Badem Hasadı Şenliği

Seyit Erol, 10 dönümlük arazisinden 2 ton badem hasadı yaparak halay çekti.

22.09.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta hububat ekili arazisini 6 yıl önce badem bahçesine çeviren Seyit Erol isimli çiftçi, 10 dönüm alandan 2 tonu geçkin ürün elde edince hasadı halay çekerek kutladı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde çiftçilik yapan Seyit Erol, daha önce hububat ekimi yaptığı 10 dönümlük kıraç arazisini 6 yıl önce badem bahçesine çevirdi. Arazinin kıraç olmasının yanı sıra sulama maliyetinin de yüksek olması nedeniyle hububattan beklediği verimi alamayan Erol, 2017 yılında 10 dönüm arazisini 600 badem fidanı ile buluşturarak ilk verimini 2020 yılında 300 kilograma yakın ürün elde ederek aldı. Verimin her yıl artarak devam ettiği badem bahçesinden Erol, bu yıl 2 tonun üzerinde ürün elde edince mutluluğunu badem hasadında halay çekerek gösterdi.

"Badem hasadı bu yıl umduğumuzdan da daha bereketli oldu"

Bademin kabuklu fiyatının kilogramının bu yıl 200 lira olduğunu belirten Erol, verimin geçen seneye oranla bu sene yüksek olduğunu ifade etti. Erol, "Badem hasadı bu yıl umduğumuzdan da daha bereketli oldu. Bahçemizde 10 dönüm alandan 2 tonu geçkin ürün elde ettik. Şu an burada 600 ağaç var ve bu yıl verim çok iyi oldu" dedi.

"Diğer ürünlere nazaran zahmetli olsa da verimi çok iyi"

Daha önce 10 dönümlük alanda hububat ekimi yaptığını ancak badem kadar verim alamadığını da aktaran Erol, "Buraya daha önceleri arpa, buğday ekiyorduk ancak kuraklıktan dolayı fazla verim alamıyorduk. Ben de araştırma yaptım ve buraya badem dikmeye karar verdim. Şimdi de rabbimin izni ile iyi ürün almaya başladık. 6 yıl önce bu badem ağaçlarını diktim ve 4 yıldır da verim alıyorum. Diğer ürünlere nazaran zahmetli olsa da verimi çok iyi. İmece usulü gelip badem hasadımızı yaptık, gerek elimizle gerekse makine yardımıyla bademleri çırpıyoruz. Bizim gibi çiftçileri desteklemek için vatandaşlara günlük badem tüketmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Badem hasadına katılan Arpaç köylülerinden Galip Aydan ise bu yıl bademde yüksek verim elde ettiklerini söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Çekerek, yozgat, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Badem Hasadı Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
12:21 Film sahnesi değil gerçek Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 14:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Badem Hasadı Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement