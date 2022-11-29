BİM'den öğrencilerin satın aldığı cipsten çıkan fare ölüsü hakkında açıklama: Böyle bir şey olması mümkün değil - Son Dakika
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BİM'den öğrencilerin satın aldığı cipsten çıkan fare ölüsü hakkında açıklama: Böyle bir şey olması mümkün değil

29.11.2022 14:07

Yozgat'ta bir grup öğrencinin aldığı cips paketinden ölü fare çıktığı iddiası sosyal medyayı sallamıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili BİM marketlerden açıklama geldi. BİM'den yapılan açıklamada "Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Yozgat'ta bir yurtta kalan öğrencilerin aldığı cipsten ölü fare çıktığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan skandal olay sonrası BİM'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada meydana gelen olayın mümkün olmadığına, cipsin içinden fare çıkmasının mümkün olmadığına yer verildi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Tüm üretim aşamalarında denetimlerin hem yetkilileri , hem de bağımsız kuruluşlar tarafından yapıldığına yer verildi. BİM'den yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Dikkatine; sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinden yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.

Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde , yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır. Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız."

İşte yapılan o açıklama;

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Bim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM'den öğrencilerin satın aldığı cipsten çıkan fare ölüsü hakkında açıklama: Böyle bir şey olması mümkün değil - Son Dakika


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