Yozgat'ta Hububat Rekoltesi Artacak - Son Dakika
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Yozgat'ta Hububat Rekoltesi Artacak

22.06.2026 14:53
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Yozgat'ta bu yıl 1.35 milyon ton hububat rekoltesi bekleniyor; yağışlar üretimi olumlu etkiledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, geçen yıl 650 bin ton hububat elde edilen ilde, bu yıl yağışların istenilen seviyede seyretmesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon 350 bin ton hububat üretiminin beklendiğini bildirdi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat genelinde 4 milyon 670 bin dekar alanda genel olarak buğday, arpa, yeşil mercimek, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği üretimi yapılıyor. Bunun 2 milyon 985 bin dekarında buğday, 656 bin dekarında da arpa olmak üzere toplamda 3 milyon 641 bin dekar alanda hububat üretimi gerçekleştiriliyor. Buğdayda ülke üretiminin yüzde 3,51'i, arpada ise yüzde 1,93'ünü karşılayan Yozgat, yeşil mercimek üretiminde yurt genelinde ilk sırada, nohut üretiminde ikinci, buğdayda da 5'inci sırada bulunuyor.

Üretim sezonu boyunca devam eden yağışlar bitki gelişimine olumlu etki etti. Yapılan saha gözlemleri ve teknik değerlendirmeler neticesinde il genelinde yaklaşık 1 milyon 350 bin ton hububat rekoltesi öngörüldü. Önümüzdeki günlerde Yerköy ilçesinde arpa hasatına başlanılması beklenilen Yozgat'ta hasat edilen ürün il genelinde faaliyet gösteren 23 lisanslı depo ile 13 TMO işyeri olmak üzere toplam 36 alım noktasında depolanacak. Lisanslı depolarda 610 bin ton, TMO depolarında 150 bin ton olmak üzere toplam 760 bin ton kapalı depolama kapasitesi bulunuyor. Mevcut 350 bin tonluk açık yığın sahalarıyla birlikte Yozgat'ta toplam 1 milyon 160 bin tonluk depolama kapasitesinin olduğu kaydedildi.

"2026 YILINDA İNŞALLAH 350-400 KİLOYU GÖRECEĞİZ"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, konuya ilişkin açıklamasında, yağışlarla birlikte yüksek bir rekolte beklediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2026 yılı ilimizde Yerköy'den başlamak kaydıyla önümüzdeki hafta biçerdöverler arpa ile hasat başlar. 2025 sıkıntılı bir yıldı. 200 kilo dekar başına mahsul alıyorduk. 2026 yılında inşallah 350-400 kiloyu göreceğiz, bu da çiftçimizi rahatlatacak. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmek nasip etsin. Çiftçi gerçekten mağdurdu. Bu sene ufak da olsa bir katkı sağlanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili açıklamamızla sağ olsun siyasiler de biraz ilgilendiler. Lisanslı depolardaki boşlukları anlattılar. Bu yine yetmeyecek. Toprak sahalara intikal edecek. Siyasilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim meselemiz siyasetçilerle karşı karşıya gelmek değil. Bizim meselemiz çiftçinin sorunlarını dile getirmek, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne rahat bir şekilde vermesini talep etmek. Toprak Mahsulleri Ofisi almazsa bu sene tüccarların şu anki duruma göre pek düzenleri yok. Ondan dolayı da çiftçinin randevusunu almak kaydıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürünü vermesi gerekir, üç kuruş cebine girmesi için. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Çiftçinin bir kilo buğdayı kalmaksızın alacağım' dedi. Biz de bu sözlerin peşindeyiz."

Ödemelerin 40 günden 21 güne düştüğünü belirten Açıkgöz, "Çiftçi hububatını gerek lisanslı depoya gerek ofise satınca aynı gün satış kağıdını almaları lazım. Hangi gün alırlarsa 21 günü oradan takip ediyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Hububat Rekoltesi Artacak - Son Dakika

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