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Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor - Son Dakika
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Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,05 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,35'ten, sterlin ise 36,42'den alıcı buluyor.

13.12.2023 - 10:29,  Güncelleme: 10:37
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Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 28,99'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 29,05'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,35'ten, sterlin/TL ise 36,42'den satılıyor. Dün günü yüzde 0,2 azalışla 103,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 103,8 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyallerin enflasyonu yavaşlamaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda değişim olmayacağı yönündeki piyasa beklentisinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yükselişini sürdüren dolar 29,05\'ten işlem görüyor
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor - Son Dakika
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