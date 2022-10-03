Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı

03.10.2022 11:18

Enflasyonun artmasıyla beraber gıda ürünlerinin fiyatları da hızla yükseldi. Hayat pahalılığından en çok etkilenen ise özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta oldu. Temel gıda ürünlerinden olan yumurtanın fiyatına son bir yılda yüzde 400 oranında zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 83,45 olarak kaydedildi. Artış gözlenen enflasyon rakamlarının fiyatlarını en çok etkilediği kalem ise gıda ürünleri. Temel gıda ürünlerinde olan sofraların vazgeçilmezi yumurta ise yüksek zam oranı ile el yakıyor.

YUMURTAYA BİR YILDA YÜZDE 400 ZAM GELDİ

Yüksek zam oranı ile şaşırtan yumurtanın 30'lu kolisi piyasada yaklaşık 60 lira civarında satılıyor. Farklı markalara göre fiyatlar değişse de geçtiğimiz yıl tanesi 0,61 olan yumurtanın bugün bir tanesi yaklaşık olarak 2 lira civarına denk geliyor. Bazı yerlerde bir koli 30'lu yumurtanın fiyatı 76 liraya kadar çıkabiliyor.

ARTAN MALİYETLER YUMURTA FİYATLARINA ETKİ ETTİ

Yem ve ambalaj gibi yumurta imalatının olmazsa olmaz ürünlerine zam gelmesi de artan fiyatları doğrudan etkiledi. Kısa süre önce Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na göre çiftçinin tarımsal faaliyetlerini yapmak için üretim ve yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin maliyet çizelgesi olarak bilinen Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz'da yıllık yüzde 133,4 oranında artış gösterdi.

Yumurta üretimin temel maddelerinden olan yem ise yıllık olarak yüzde 145 arttı. Buna enerji maliyetlerindeki yüzde 200'ü aşan rakamlarda eklenince yumurta fiyatları hızla yükseldi.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı - Son Dakika


Son Dakika
11:51 İlginç hareketlerine eleştiri yağan Kalben: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum
11:45 Güzel oyuncu Merve Boluğur'un gelinliği tam not aldı
11:43 Bakan Akar, Yunan siyasileri hedef aldı: Söyledikleri yalana kendileri de inanır oldu, bunlara şifa diliyoruz
11:39 Arabistan'dan görev yapan Marius Sumudica'nın maç sonu yaptığı hareket şaşırttı
11:26 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi?
11:25 Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı
11:18 Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı
11:00 Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi
11:02 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı
11:00 Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 12:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement