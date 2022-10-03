Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı

İmamoğlu'nun zor anları! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 83,45 olarak kaydedildi. Artış gözlenen enflasyon rakamlarının fiyatlarını en çok etkilediği kalem ise gıda ürünleri. Temel gıda ürünlerinde olan sofraların vazgeçilmezi yumurta ise yüksek zam oranı ile el yakıyor.

YUMURTAYA BİR YILDA YÜZDE 400 ZAM GELDİ

Yüksek zam oranı ile şaşırtan yumurtanın 30'lu kolisi piyasada yaklaşık 60 lira civarında satılıyor. Farklı markalara göre fiyatlar değişse de geçtiğimiz yıl tanesi 0,61 olan yumurtanın bugün bir tanesi yaklaşık olarak 2 lira civarına denk geliyor. Bazı yerlerde bir koli 30'lu yumurtanın fiyatı 76 liraya kadar çıkabiliyor.

ARTAN MALİYETLER YUMURTA FİYATLARINA ETKİ ETTİ

Yem ve ambalaj gibi yumurta imalatının olmazsa olmaz ürünlerine zam gelmesi de artan fiyatları doğrudan etkiledi. Kısa süre önce Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na göre çiftçinin tarımsal faaliyetlerini yapmak için üretim ve yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin maliyet çizelgesi olarak bilinen Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz'da yıllık yüzde 133,4 oranında artış gösterdi.

Yumurta üretimin temel maddelerinden olan yem ise yıllık olarak yüzde 145 arttı. Buna enerji maliyetlerindeki yüzde 200'ü aşan rakamlarda eklenince yumurta fiyatları hızla yükseldi.