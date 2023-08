Yunanistan'da denizde kaza yapan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler kurtardı

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralanırken, çifti tesadüfen yanlarından geçen teknedekiler kurtardı.

ALİ SABANCI'NIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İlk müdahalenin ardından adadaki hastaneye kaldırılan çift, daha sonra tedavi için Bodrum'a getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Ali Sabancı, İstanbul'a sevk edilirken, Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ALİ SABANCI'NIN DALAĞI ALINDI

İstanbul'a sevk edilen Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da ayrı bir uçakla Bodrum'dan saat 11.30'da havalanan bir uçakla İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Esas Holding'den yapılan yazılı açıklamada "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ALİ SABANCI KİMDİR?

5 Mayıs 196'da Adana'da dünyaya gelen Ali Sabancı, Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Sabancı, Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus şirketinin kurucu isimlerinden.

Şevket Sabancı'nın üçüncü oğlu olan Ali Sabancı, lisans eğitimini yurtdışında aldı. Yüksek lisansına yine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek isteyen Sabancı, 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisansa başladı ve 1995 yılında derecesini aldı.

Esas Holding A.Ş.'nin ortak olduğu; İzair A.Ş. ve Air Berlin'de Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ali Sabancı, aynı zamanda TYD, TÜSİAD, İSO ve TAİK üyesi.

Sabancı, 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı oldu. Ali Sabancı, iş insanı Aydın Doğan'ın yine iş insanı kızı Vuslat Doğan ile evli ve iki çocuk sahibi.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

16 Ocak 1971 doğumlu Vuslat Doğan Sabancı, Aydın Doğan'ın kızı. Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra New York'taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı.

The New York Times gazetesinde bir süre çalıştıktan sonra The Wall Street Journal gazetesinde Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu'nun kurulması aşamasında görev aldı.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 1999 yılında gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı'na terfi etti. 2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Hürriyet'in Demirören ailesine satılması ile Hürriyet'teki görevlerini bıraktı. Doğan Holding'in sahibi Aydın Doğan'ın kızı olan Vuslat Doğan Sabancı, iş insanı Ali Sabancı ile evli ve iki çocuk annesi.