Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor

30.05.2022 14:25
Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticisine destek olan Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi'nde hayata geçirdiği Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi inşaatında sona yaklaştı.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticisine destek olan Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi'nde hayata geçirdiği Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi inşaatında sona yaklaştı.

Ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi'nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruluyor. Proje tamamlandığında bölgede üretimi yapılan ürünler işlenerek pazarlanabilecek. Projede inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, merkezin bölgede büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Başkan Çerçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezimizin inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Bu yıl içerisinde hizmete açmayı öngörüyoruz. Proje bittiğinde bölge, üretimin ve pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek. Üreticimiz, ürünlerini saklama ve pazarlama konularında büyük avantajlar elde edecek" dedi.

Pelitalan Mahallesi'nde iki binadan oluşacak olan Kırsal Kalkınma Merkezinin ilk binasının birinci katında soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci katında ise eğitim salonu bulunuyor. İkinci bina olan üretim binasında da pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freeze-drying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum, ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri yer alıyor. Merkezde ayrıca 50 ton kapasiteli kantar hizmet verecek. - MANİSA

Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor
Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor
Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı Şanlıurfa'da bitkin bulunan 4 peçeli baykuş korumaya alındı Şanlıurfa'da bitkin bulunan 4 peçeli baykuş korumaya alındı
Kaynak: İHA

Yunusemre Belediyesi, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:22:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement