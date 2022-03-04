Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği

04.03.2022 15:32
Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği

Yunusemre Belediyesi, 2022 yılında da üreticisine fidan ve kovan desteğini sürdürdü.

Yunusemre Belediyesi, 2022 yılında da üreticisine fidan ve kovan desteğini sürdürdü. Düzenlenen törenle 30 bin fidan, 500 arı kovanı üreticilere teslim edildi. Bu yıl ile birlikte 150 bin fidan dağıttıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2022'de 100 bin menengiç ağacını da aşılayacaklarını belirtti.

Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla üreticilerini desteklemeyi sürdürüyor. Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında üreticilere 30 bin fidan desteği verilirken; 500 arı kovanı da bal üreticilerine dağıtıldı. Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiyesinde düzenlenen fidan ve arı kovanı dağıtım törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Akyel ve Ahmet Aksoy, birim müdürleri ve üreticiler katıldı. Dağıtım töreninde açılış konuşmasını yapan Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata çalışmaya ilişkin bilgi vererek, "Meyveciliği desteklemek amacıyla çalışmalarımızı bu yıl da devam ettireceğiz. Bu yıl vatandaşımıza Zeytin, İncir, Ceviz, Badem Fidanı ile bal üreticilerimize arı kovanı dağıtacağız. Dağıtımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

150 bin fidan dağıtıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise ilk günden bu yana üreticinin yanında olduklarını belirtti. Başkan Çerçi, "Çiftçi ailesinden gelen biri olarak üreticimizin yanında olmaya büyük önem veriyorum. Yunusemre Belediyesi olarak biz bu güne kadar 120 bine yakın fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız bu fidanlar toprakla buluştu ve bazıları meyve vermeye başladı. Şimdi de 30 bin fidanımızı üreticilerimize teslim ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bin adet menengiç ağacını da aşılayarak bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız. Pelitalan Mahallemizdeki kırsal kalkınma merkezimizi de açıyoruz. İnşallah orası da bölgemize büyük katkı sağlayacak. Arıcı kardeşlerimize de 500 adet kovan dağıtıyoruz. Yuntdağı Bölgesinin kalkınması için elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Üretici desteklerden memnun

Üreticilerden Salih Ergeçen de her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediyesine teşekkür ederek, "Belediyemiz öncülüğünde düzenlenen bu çalışma ile fidanlarımızı alıp toprak ile buluşturuyoruz. Bölgemizde verim artışı da gerçekleşiyor. Bu fidanları torunlarım ve gelecek için dikiyorum. Bize yaptıkları desteklerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. Bir diğer üretici Hasan Dayıoğlu da yüz adet fidanı toprak ile buluşturacağını belirterek Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği
Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği

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Yunusemre Belediyesi, Mehmet Çerçi, Muhtarlık, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesinden üreticilere fidan ve kovan desteği - Son Dakika


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