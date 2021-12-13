Yüreğir Belediyesi EKPSS kursu başlatıyor

Yüreğir Belediyesi, engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursu başlatıyor. Ocak ayının ilk haftası açılacak kurslar için kayıt işlemleri başladı. Kurslardan en az yüzde

40 ve üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları faydalanabilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla başlatılan kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli ya da maddi imkansızlıklar sebebiyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağlayacak. EKPSS Hazırlık Kursu için başvuru ve kayıt süreci başladı.

Kurslara en az yüzde 40 ve üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek EKPSS hazırlık dersleri; engelli memur adaylarının ihtiyaçlarına dönük olarak hazırlanan özel bir müfredata sahip olacak. Genel kültür ve genel yetenek olarak sunulacak EKPSS eğitim desteği, Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık derslerini kapsayacak.

Memur olma hayali kuran engelli bireyleri kurslardan faydalanmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Biz Yüreğir'de engelleri aşacağımıza dair bir söz verdik. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerimizin zihinsel potansiyellerini artırmasına ve kişisel donanımlarını güçlendirmesine katkı sağlamak amacıyla EKPSS kursumuzu başlatıyoruz. Kurslarımızdan yararlanmak isteyen kardeşlerimiz 31 Aralık Cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerimize desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Başvuruların bizzat alındığı Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nin 0322 34401 22 numaralı hattını arayan adaylar telefonla ön kayıt yaptırabiliyor. - ADANA