Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Çiftçilerin finansal sorunlarına önlem alınmalı

Ekonomi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin finansal sorunlarını hafifletmek ve sektörü desteklemek amacıyla, banka kredi limitlerinin yükseltilmesi ve mevcut borçların ertelenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Mehmet Akın Doğan, değişen piyasa şartları, iklim değişiklikleri, doğal afetler, yüksek girdi maliyetleri, düşük tarımsal verimlilik ve pazarlama zorlukları gibi çeşitli faktörlerin sonucunda çiftçilerin finansal sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, " Tarım sektörü, ekonominin temel direklerinden biri olmasına rağmen, çiftçileri etkileyen finansal zorluklar giderek artıyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve çiftçilerin sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için acil önlemler alınması gerekmektedir" dedi.

Doğan, çiftçilerin finansal sorunlarını hafifletmek ve sektörü desteklemek amacıyla, banka kredi limitlerinin yükseltilmesi ve mevcut borçların ertelenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bu adımlar, çiftçilerin nakit akışlarını düzenlemelerine ve işletmelerini devam ettirmelerine imkan tanıyacaktır. Banka kredi limitlerinin yükseltilmesi, çiftçilerin ihtiyaç duydukları finansmana daha kolay erişim sağlayacak ve işletmelerini genişletmelerine veya modernize etmelerine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, mevcut borçların ertelenmesi, çiftçilerin mali durumlarını düzeltebilmeleri ve daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için zaman kazandıracaktır" diye konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün, bir ülkenin gıda güvenliği ve ekonomik istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle, çiftçilerin finansal sıkıntılarına çözüm bulmak, sadece çiftçilere değil, aynı zamanda toplumun geneline de fayda sağlayacaktır. Bu vesileyle, hükümeti, bankaları ve diğer ilgili kuruluşları, çiftçilerin finansal sorunlarını dikkate alarak gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Çiftçilerin desteklenmesi, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere güvenli bir tarım ortamı bırakmak için önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA