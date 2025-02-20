Yurt Dışında Üretici Fiyatları Ocak 2025'te Yüzde 2,01 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışında Üretici Fiyatları Ocak 2025'te Yüzde 2,01 Arttı

Yurt Dışında Üretici Fiyatları Ocak 2025\'te Yüzde 2,01 Arttı

TÜİK, ocak ayında yurt dışı üretici fiyatlarının aylık yüzde 2,01, yıllık yüzde 20,47 arttığını açıkladı. Madencilik ve imalat sektörlerinde de önemli artışlar gözlemlendi.

20.02.2025 10:47  Güncelleme: 10:49
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında yurt dışı üretici fiyatlarının aylık yüzde 2,01, yıllık yüzde 20,47 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,26 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,66 artış, imalatta yüzde 20,45 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara mallarında yüzde 19,42 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 21,87 artış, enerjide yüzde 11,19 artış, sermaye mallarında yüzde 21,84 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,63 artış, imalatta yüzde 1,99 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara mallarında yüzde 1,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,28 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,77 artış, enerjide yüzde 7,52 artış, sermaye mallarında yüzde 1,08 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Madencilik, Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

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