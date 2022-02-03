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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

03.02.2022 14:55
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 138,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 138,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ocak haftasında net 138,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 63,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Ocak itibarıyla 18 milyar 946,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Ocak'ta 18 milyar 628,9 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 387 milyon dolardan 3 milyar 417,3 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 159,1 milyon dolardan 149,6 milyon dolara düştü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi


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