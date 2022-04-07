Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

07.04.2022 14:42
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 10,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 10,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Nisan haftasında net 10,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 103,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Mart itibarıyla 17 milyar 687,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Nisan'da 18 milyar 482,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 102,9 milyon dolardan 2 milyar 325,1 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 138,2 milyon dolardan 136,4 milyon dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika


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