Ekonomi

Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi tahsil edilecek.

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. - İSTANBUL