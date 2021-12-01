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Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı - Son Dakika

Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı

01.12.2021 09:09
Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje kapsamında 3 ilçedeki üreticiye Ekim ayında yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtımını gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje kapsamında 3 ilçedeki üreticiye Ekim ayında yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtımını gerçekleştirildi.

Denizli'de bitkisel üretimi artırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Bakanlık tarafından finans edilen "Denizli İlinde Su Kısıtlaması Yapılacak İlçelerde Sertifikalı Hububat Tohumluğu Kullanarak Münavebe Uygulama Projesi" kapsamında Çal, Baklan ve Çivril İlçelerinde üreticilere ekim ayında yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Bakanlıkça aynı projeye ilave olarak Kasım ayında 52 ton buğday tohumluğunun daha tahsis edilmesi ile projeye katılan 484 üreticiye toplamda 152 ton tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 7 bin 500 dekarlık alanda sertifikalı makarnalık buğday üretimi desteklenmişti. Bu proje ile 2021-2022 yılında su kısıtlaması yapılan bölgede tahıl üretiminin ve kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra uzun yıllar ayçiçeği üretiminde büyük ekonomik kayıplara neden olan canavar otu ile bulaşık toprakların hububat ile münavebe edilmesi planlandı. Protein kalitesi yüksek olan çeşitlerin bölgede yaygın üretimi ile pazarlanmasına da olumlu yansıyacağı hedefleniyor. - DENİZLİ

Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı
Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı
Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı
Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı - Son Dakika
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