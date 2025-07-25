Zara'da Sera Kurup Domates Üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zara'da Sera Kurup Domates Üretiyor

25.07.2025 11:15
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Kenan Oğuzhan, Antalya'dan ilham alarak Sivas'ın Zara ilçesinde sera kurarak domates yetiştiriyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan ve tatil için gittiği Antalya'da gördüğü seralardan etkilenerek ilçesine sera kuran Kenan Oğuzhan, ürettiği domatesi ilçesinde satışa sunuyor.

Aynı zamanda ilçede kuyumculuk yapan 55 yaşındaki Oğuzhan, Yenicami Mahallesi'nde yaklaşık 5,5 dönüm üzerine kurduğu serada, domates ve salatalık üretimine başladı.

Yılda yaklaşık 100 ton domates yetiştiren Oğuzhan'ın kurduğu seraya gelen bazı vatandaşlar ürünleri kendi elleriyle toplayarak taze tüketmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Başarının kestirme yolu yoktur"

Üretici Kenan Oğuzhan, AA muhabirine, 12 yıl önce gittiği Antalya'da, seralardan etkilenerek ilçesinde de kurmaya karar verdiğini söyledi.

İlk yıllarda deneme üretimi yaptığını belirten Oğuzhan, daha sonra serasını genişleterek 5,5 dönüme çıkarttığı ifade etti.

Anadolu'nun kıraç topraklarında da üretimin var olduğunu insanlara göstermeyi amaçladığını dile getiren Oğuzhan, şöyle konuştu:

"Seralarımızda domates ve salatalık yetiştiriyoruz. Bu sene ilk defa yer domatesi diktik, gördüğümüz kadarıyla gayet verimli. Yetiştirdiğimiz ürünleri de kendi ilçemizde tüketmekteyiz. Seraları bu konuma getirene kadar büyük çaba gösterdik. Başarının kestirme yolu yoktur. Yılda yaklaşık 100 ton domates, 25 ton salatalık üretiyoruz."

Ürünleri perakende olarak satışa sunduklarını anlatan Oğuzhan, yerli ürün olmasından dolayı fazla rağbet gördüğüne dikkati çekti.

Fazla gelen ürünleri de manav arkadaşlarına verdiğini dile getiren Oğuzhan, "Şu an depolamaya gerek yok, çıkan ürün günlük tüketilmektedir. Vatandaşlarımızın gelip seralarımızı görmelerini istiyorum. Herkesin de bu seralardan yapmasını arzu ediyorum. Ailesine ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada 5 çalışanımız var, aile olarak da biz yardım ediyoruz." diye konuştu.

Oğuzhan, ilçede gece ve gündüz arasında 17-18 derece fark olmasının da domateslere farklı bir aroma kattığını öne sürdü.

"5 aileyi de istihdam etmesi sevindirici bir durum"

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, üreticiyi tebrik etti.

Üretimin önemine vurgu yapan Şimşek, "Üreticimiz tarıma katkı sağlamak için çaba sarf etmektedir. Yanında 5 aileyi de istihdam etmesi sevindirici bir durum. Umarım bu iş ilçemizde gelişir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zara'da Sera Kurup Domates Üretiyor - Son Dakika

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