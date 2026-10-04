Ziraat Genel Müdürü Çakar, bankanın tarıma 1 trilyon lirayı aşan kredi verdiğini söyledi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün tarım sektörüne kullandırdığı kredilerin yüzde 70-75'ini münhasıran Ziraat Bankasının vermiş durumda olduğunu belirterek, "Yani biz 1 trilyon liranın üzerinde tarım sektörüne kredi vermiş durumdayız, yaklaşık 1 milyon üreticimize." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin son gününde Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı tarafından düzenlenen " Politika, Eğitim, Yatırım ve Adaptasyon Paneli"nde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, organizasyon dolayısıyla herkese teşekkürlerini iletti.

Çakar, Ziraat Bankasının kuruluş misyonunun tarımı finanse etmek olduğunu belirterek, "163 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'deki en iyi know-how ve bilgi birikimlerine sahip kuruluşlardan biri de Ziraat Bankası." ifadelerini kullandı.

Bankanın bugün itibarıyla 10 trilyon lirayı geçen aktif büyüklüğe sahip olduğunu kaydeden Çakar, "Türkiye bankacılık pazarının yaklaşık yüzde 18-19 aktif büyüklüğüne sahip bir bankasıdır. Sadece sektöre kullandırılmış kredilerin yüzde 21'ini tek başına Ziraat Bankası vermiş durumda. Yabancı para kredisinin yüzde 17'sini, teminat mektuplarının yüzde 20'den fazlasını, mevduatın yüzde 19'u, Türkiye dış ticaretinin yüzde 25'i Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşiyor. Bugün nakdi kredilerde 6 trilyon lirayı geçen nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılmış durumda. Yani Türk bankacılık sektörünün ana lokomotiflerinden biri Ziraat Bankası." diye konuştu.

"Tarım öyle bir şey ki paranız olsa bile ulaşamayabilirsiniz"

Çakar, Ziraat Bankasının geniş bir network ağına sahip olduğunu dile getirerek, yurt dışında 23 ülkede 131 noktada faaliyet gösterdiğini, bundan dolayı Türkiye'de uluslararası tanımlanabilecek bir finans kuruluşu varsa bunun da Ziraat Bankası olduğunu söyledi.

163 yıldır ekosistemin bir parçası olduklarını anlatan Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımı açıkçası ben şöyle değerlendiriyorum, bazen siz herhangi bir ürün üretemiyor olabilirsiniz veya herhangi bir şeyiniz olmayabilir. Ama tarım öyle bir şey ki paranız olsa bile ulaşamayabilirsiniz ki bunu çok yakın zamanda gördük. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gördük. Yani dünyada buğday krizi çıktı. Paranız olduğu halde stratejik bir ürün olan buğdaya ulaşamayabilirsiniz. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımızın yüksek müdahalesiyle uluslararası bir sorun çözülmüştü.

Yani paranızın var olması bile yetmiyor. O nedenle tarım da kendi kendine yeterlilik, sürdürülebilirlik, ulaşılabilirlik, uygun maliyet kavramları gerçekten hayati önemde. Özellikle de iklim değişikliğinin bu kadar değiştiği, nüfusun bu kadar arttığı, hayat standardının her sene geliştiği ortamda tarım hayati önemde. Pandemi de bize gösterdi. Tedarik zincirindeki bozulma da bize gösterdi. O nedenle tarım bir ülkedeki en önemli hayati kavramlardan biri."

"Kredi kullandırdığımız müşterilerin ürünü verimli üretmesi bizim için çok önemli"

Çakar, tarıma sadece "sofraya konulmuş gıda" olarak bakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, tarımın gıda sanayisinin ham maddesi, KOBİ'lerin işlediği temel ürünlerden bir tanesi ya da ihracatçının uluslararası rekabette pazara sunduğu bir ürünün ham maddesi veya kendisi olabileceğini belirtti.

O nedenle tarımın çok değerli olduğunu vurgulayan Çakar, "Türk bankacılık sektörüne bakıldığında bugün biz toplam kullandırdığımız kredilerin yüzde 7'sini Türk bankacılık sektörü olarak, tarıma vermiş durumdayız. Ama Ziraat Bankası kuruluş misyonuna uygun olarak burada biraz ayrışıyor. Türk bankacılık sektörünün tarım sektörüne kullandırdığı kredilerin yüzde 70'ini münhasıran Ziraat Bankası vermiş durumda. Yani biz 1 trilyon liranın üzerinde tarım sektörüne kredi vermiş durumdayız, yaklaşık 1 milyon üreticimize." ifadelerini kullandı.

Çakar, tarım ekosisteminin finansman boyutu itibarıyla işin göbeğinde yer aldıklarını dile getirerek, "Tabii bizim için şu çok önemli, kredi kullandırdığımız müşterilerin bu ürünü çok verimli üretmesi, karlı üretmesi, nakit akışının doğru olması, bundan para kazanması, tarladan tabağa yani bütün süreç itibarıyla bunu aslında görüyor olmamız, yönetiyor olmamız bizim için çok önemli." diye konuştu.

Teknolojinin en önemli parametrelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Çakar, "Neden? Çünkü teknoloji dönüşümü sağlayan temel kavram. Verimliliği sağlayan temel kavram. Katma değeri sağlayan temel kavram. Robotik teknolojilerle siz bugün işletmenizi daha iyi yönetebilir duruma geliyorsunuz." şeklinde konuştu. Çakar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Size birkaç tane istatistik vereyim. Geçen sene 1 Eylül ile bu sene 31 Ağustos arasındaki yani bir yıllık dönem içerisinde biz 150 bin üreticiye 219 milyar lira kredi kullandırdık sadece gençlere. Genç dediğimiz kişi 41 yaş altı. Kadınlarımıza gelince ki bence bu çok önemli, kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı zaten çok düşük. Yine biraz rakam vererek konuşacağım. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37. Bu dünyada yüzde 63, Avrupa'da yüzde 67. OECD ülkelerinde 67. Bizde hala yüzde 37. Türkiye'de erkeklerin iş gücüne katılım oranı ise yüzde 71. Aradaki büyüklüğü görüyorsunuz."

1 Eylül 2025 ile bu senenin 31 Ağustos'u arasındaki sürede ise 71 bin kadın üreticiye toplam 74 milyar lira tarımsal kredi kullandırdıklarını anlatan Çakar, "Çünkü gençlerimizin ve kadınlarımızın bu süreçte yer alıyor olmasını hayati önemde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.