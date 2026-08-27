3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Sıcak Gelişmeler - Son Dakika
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3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Sıcak Gelişmeler

3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Sıcak Gelişmeler
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Kamuda 1. dereceye yükselen memur ve emekliler için 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2027'de beklentisi var.

Kamuda 1. dereceye yükseldiği halde mevcut mevzuat engeline takılan memur ve emeklilerin uzun süredir takip ettiği 3600 ek gösterge dosyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Seçim vaatleri ve 8. Dönem Toplu Sözleşme taahhütleri kapsamında, düzenlemeden yararlanacak kitle 500 bin sınırını aştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme için Ankara kulislerinde 15 Ocak 2027 tarihi öne çıkıyor. Ancak yetkililer, resmi ve kesin bir takvimin henüz ilan edilmediğini vurguluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi için TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin nihai halini alması bekleniyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığına göre, düzenlemenin yürürlük tarihi için kamuoyunda 15 Ocak 2027 konuşuluyor. Toplu Sözleşme hükümlerine paralel yürütülen teknik çalışmaların bu süreçte tamamlanması planlanıyor. Söz konusu tarih şu an için resmi bir karar değil, kulis beklentisi niteliğini koruyor.

Ek gösterge artışı özellikle 2008'den önce göreve başlayan kamu personeli için büyük önem taşıyor. Bu grupta hem görev aylıklarında hem emekli ikramiyeleri ile emekli aylıklarında doğrudan gözle görülür bir artış sağlanıyor. 2008 sonrasında memuriyete başlayanlarda ise mevzuat gereği hesaplama yöntemi farklı işlediğinden etki maaşlara aynı oranda yansımıyor.

Düzenlemeden yararlanmak için en temel kriter 1. dereceye ulaşmış olmak. 657 sayılı Kanun gereği lise mezunu memurlar en fazla 3. dereceye kadar yükselebiliyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge hakkını kaçırmak istemeyen lise mezunu memurların zaman kaybetmeden ön lisans eğitimlerini tamamlayarak 1. dereceye yükselme hakkını elde etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Emekli 3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Sıcak Gelişmeler - Son Dakika

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