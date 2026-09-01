Promosyon Rehberi: Kimler Alır, Nasıl Artar?

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, A Para yayınında promosyonların sadece emeklilere değil, Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan herkese verildiğini söyledi: "Dul yetim maaşı alan da alıyor, emekli maaşı alan da alıyor, gazi maaşı alan da alıyor, şehit yakını maaşı alan da alıyor."

Promosyon şartlarını anlatan Erdem, bankaya gidip 3 yıl maaşını o bankadan alacağına dair söz verip protokol imzalamanın yeterli olduğunu belirtti. "Hepsi bu. Burada en taban olan promosyonu almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun üstüne ilave rakamlar koyuyor bankalar. Bu da tabii rekabetten kaynaklanıyor." Bankaların rekabetle taban rakamın üzerine ilave yaptığını, özellikle Temmuz'da maaşların artmasıyla pastanın büyüdüğünü ve özel bankaların da kampanyalarla promosyonları yükselttiğini söyledi.

Erdem, bankaların "Bizim ürünlerimizi kullan, kredi kartı kullan, kredi kullan, otomatik fatura talimatı ver, emekli getir" gibi ilave şartlar öne sürdüğünü, emeklilerin bu şartlara bakması gerektiğini ifade etti. Ayrıca örnek verdi: "Banka 20 bin TL promosyon veriyor, 60 bin TL faizsiz kredi sağlıyorsa toplam fayda 80 bin liraya, hatta 90 bin liraya kadar çıkabiliyor."

Promosyonun nasıl artırılacağına değinen Erdem, alınan promosyonun üzerinden süre geçse de bankayla protokolü yenilemenin mümkün olduğunu söyledi. Kendi bankası daha yüksek promosyon veriyorsa farktan yararlanılabileceğini, başka bankaya geçmek istenirse e-Devlet üzerinden cayıp yeni bankaya taşımanın kolay olduğunu belirtti.

İade tutarını örnekle açıkladı: Geçen yıl 1 Eylül'de 18.000 TL promosyon alan emekli, bankası 30.000 TL veriyorsa, 1 yılını tamamlamış ve 2 yılı kalmışsa yıllık 6.000 TL üzerinden 12.000 TL geri öder. Banka 12.000 TL'yi tahsil edip 18.000 TL yatırarak 30.000 TL'ye tamamlar, yeni dönem 2026'nın 1 Eylül'ünde başlar.

Erdem, "36 formülü"nden bahsetti: 3 yıl 36 ay olduğu için kaç ay önce alındıysa ona göre hesap yapılıyor. Örneğin 1 Ocak 2026'da 21.000 TL alan emekli, 9 ay sonra promosyon 30.000 TL'ye çıkarsa 27 ay kalır; 21.000/ 36 = 583 ile 27 çarpılıp 15.750 TL iade edilir ve 30.000 TL alınır. Ancak bu hesabı bankanın yaptığını, emeklilerin hesaba girmesine gerek olmadığını söyledi.

Erdem, kalan süre ne olursa olsun yeni promosyondan faydalanılabileceğini, ancak bankaların kredi kullanma gibi şartları öne sürdüğünü hatırlattı. Kredi bitmeden banka değiştirilemeyeceğine dair imzalar olsa da tüketici hakem heyetleri ve mahkemelerinin tüketici lehine karar verdiğini söyledi. Maaşın e-Devlet'ten taşınabileceğini, e-Devlet kullanamayanların bankanın çağrı merkezi, şube veya internet şubesinden yararlanabileceğini belirtti. "Promosyonlar artıyor, artmaya devam edecek. Maaşlar arttıkça Ocak'ta yeniden promosyon belirlenecek" dedi.