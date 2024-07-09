Kağıthane\'de Emlakçı Dolandırıldı

Emlak

KAĞITHANE'de lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den Londra uçağıyla gelen iki kişi tarafından 400 bin euro dolandırıldı. Romanya uyruklu dolandırıcı havalimanında yurtdışına kaçmak isterken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz Çarşamba günü Kağıthane'de gayrimenkul danışmanlığı yapan M.D.G'nin 400 bin euro dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Emlakçının, gayrimenkul satışına aracılık etmesi amacıyla bir kadınla irtibata geçtiği ve komisyon olarak 400 bin euro vereceği konusunda anlaştıkları, ofisinde görüştükleri sırada kadının paranın bulunduğu zarfı çantasına koyduğu, M.D.G'nin de iş sonuçlanınca komisyonunu vereceğini söylemesi üzerine kadının zarfı iade edip ofisten ayrıldığı belirlendi. Bir süre sonra durumdan şüphelenen M.D.G'nin kontrol ettiği zarfta 400 bin euronun yerine sahte para konulduğunu anladığı tespit edildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli kadının Romanya uyruklu G.N.S ile Londra'dan İstanbul'a geldiklerini belirledi.

DOLANDIRICI YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Şüpheli G.N.S, yurtdışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.N.S, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dolandırıcılık olayından önce İstanbul Havalimanı'na geldikleri ve birlikte hareket ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.