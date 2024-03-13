Dondurulmuş gıda sektörünün Türkiye'de kurucu markası SuperFresh; bir ilke imza atarak 1 dakikalık reels formatını televizyona taşıdı. "Süper Hızlı Tarifler" adlı yenilikçi proje, dijitalin sevilen formatı "reels" konseptinden ilham alınarak hayata geçirildi. Marka yüzü Refika Birgül'ün hazırladığı 10 farklı yemek tarifi Ramazan ayı boyunca tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Her yıl yaklaşık 7,5 milyon hanede, yaklaşık 24 milyon tabakla sofralara ulaşan Türkiye'nin lider dondurulmuş gıda şirketi SuperFresh, üç yıldır marka yüzü olan Refika Birgül ile Ramazan ayına özel yenilikçi bir reklam kampanyasına imza atıyor. Çorbadan tatlıya, ana yemeklerden sahur tariflerine SuperFresh ürünleriyle hazırlanmış çeşit çeşit 10 farklı tarifin yer aldığı "Süper Hızlı Tarifler" reklam serisi Ramazan boyunca hem televizyon ekranlarında hem de SuperFresh'in sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak.
Türkiye'de yemek tariflerinin ayrıntılı bir şekilde reklam filmlerinde yer aldığı ilk örnek olan Süper Hızlı Tarifler reklam serisi, dijitalin sevilen formatı "reels" konseptini televizyona uyarlayarak Ramazan boyunca tüketicilerin "ne pişirsem" sorusuna cevap veriyor. Üç yılı aşkın süredir marka yüzü olarak dijitalde en çok izlenen tariflerin sahibi Refika Birgül ile iş birliği yapan SuperFresh, yenilikçi son kampanyası SuperFresh Bi Yolculuk ile 22 ödül alarak sektörde iletişimin de lideri olmuştu.
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Son Dakika › Finans › Superfresh, Bir İlke İmza Attı. Reels'i Televizyona Taşıdı - Son Dakika
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı internet sitelerinde yer alan habere ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İddialar doğru değildir. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, avro 35,0760 liradan güne başladı. Dolar ve eurodaki yükseliş devam ediyor.
Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Apple App Store'da yer alan sahte bir kripto para uygulaması, popüler Bitcoin cüzdanı Leather'ı taklit ederek kullanıcıları tehlikeye atmaktadır. Sahte uygulama, Leather'ın logosunu ve markasını kullanarak kullanıcıları kandırmaktadır. Uygulama, sahte olumlu yorumlar satın alarak yüksek bir puan elde etmiştir. Leather'ın geliştiricisi olan şirket, resmi bir iOS uygulaması olmadığını belirterek kullanıcıları uyarırken, kötü niyetli uygulamanın kullanıcıların kripto varlıklarını ele geçirmek için tasarlandığı ve kimlik bilgilerini topladığı bildirilmektedir. Apple, sahte uygulamayı kaldırmış olsa da bu durum, App Store'un inceleme süreçlerini ve kullanıcı değerlendirmelerini tartışmaya açmıştır.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde dondurulan yaklaşık 200 milyar avroluk Rus parasının faizinin, Kiev yönetimine aktarılacağı gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan bir AB yetkilisi, "Ukrayna'ya yardım etmek istiyoruz, ancak aynı zamanda finansal istikrarın ihlal edilmemesini de sağlamamız gerekecek." ifadelerini kullandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 9.069,03 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.160 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,3 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 215 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin 999,50 lira seviyelerine ulaşan altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası yer aldı.
ATM'lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis oynayarak elde ettikleri haksız kazançlarını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran çeteye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü gerçekleştirdikleri belirlendi.
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