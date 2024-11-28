62 Yıldır Aynı Dükkan: Berber Emin Amca - Son Dakika
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62 Yıldır Aynı Dükkan: Berber Emin Amca

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80 yaşındaki Mehmet Emin Eser, 62 yıldır Ödemiş'te aynı dükkanda berberlik yapıyor.

28.11.2024 02:41
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Berberliğe adanan bir ömür: 62 yıldır aynı dükkanda

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve berberlik mesleğine adeta ömrünü adayan 80 yaşındaki Mehmet Emin Eser, 62 yıldır aynı adreste aynı iş yerinde hizmet veriyor. Berber Emin amca, "Bu dünyaya bir daha gelsem yine berber olurum" diyor.

Ödemiş ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Emin Eser, berberlik mesleğini 62 yıldır aşkla yapıyor. Yaşının ilerlemesine rağmen sabah erken saatlerde iş yerini açan ve gençlere taş çıkartan Emin amca, gelen müşterilerini ilk günkü hevesle, titizlikle tıraş ediyor.

İş yerinin dokusu pek bozulmamış

Sayısız çırak ve kalfa yetiştiren Mehmet Emin Eser, 62 yıldır aynı iş yerinde hizmet verirken, tarihi dükkanın dokusu da pek bozulmamış. Zaman zaman eski makineleri eline alan ve geçmişi yad eden Emin amca, "Bu dünyaya bir daha gelsem yine berber olurum" diyor.

Berber Mehmet Emin Eser, "1945 doğumluyum. 21 tane kalfa yetiştirdim. 80 yaşındayım ve bu dünyaya bir daha gelirsem yine berber olurum. Bu dükkanı babam ile beraber yapmıştık. Fayansları babam koydu, aynanın üst kısımlarını ben yaptım. Bu aynalar 60 yıllık. Dokusunu bozmamaya özen gösterdik. 45, 50, 55, 60 yaş gruplarını hitap ediyorum. 5-6 kişi bizi kurtarıyor. Gençlerin yeni tıraş şekillerini ben yapmıyorum, çocuk tıraşı yapmıyorum. Devretmeyi düşünüyorum, yapmayayım artık diyorum; ama bazı arkadaşlarım, 'evde oturursan ölürsün, gel-git' diyor. Haftanın bazı günleri geleyim dedim; ama hep akşama kadar çalıştım. İyi-kötü şimdilik gelip gidiyorum" dedi.

62 Yıldır Aynı Dükkan: Berber Emin Amca
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 62 Yıldır Aynı Dükkan: Berber Emin Amca - Son Dakika

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