Amasya'da Sürücülere Çörek İkramı

Bayram için yola çıkan sürücülere Amasya çöreği jesti

AMASYA - Amasya'da Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere ve yolculara, polis kontrol noktasında coğrafi işaretli Amasya çöreği ikram edildi. Bayram yolculuğuna tatlı bir mola veren ikram, sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yoluyla seyahat eden vatandaşlara Amasya'da hoş bir sürpriz yapıldı. Polis uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine ve yolculara, protokol tarafından Amasya'nın yöresel lezzeti olan çörek ikram edildi.

İzmir'den Ordu'ya giden Mehmet Öz, "Çöreği ilk kez tattım, gerçekten çok güzel. Bayram yolunda böyle bir ikram moral oldu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İkram etkinliğine Amasya Valisi Önder Bakan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit katıldı. Protokol üyeleri, sürücülere hem hayırlı yolculuk diledi hem de trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmada bulundu.