Ankara'da Kurban Kesim Alanlarında Yoğunluk

Ankara'da kurban kesim alanındaki yoğunluk böyle görüntülendi

ANKARA - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'daki kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da kurban kesim alanlarında vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için akın etti. Bağlum Kurban Pazarı başta olmak üzere birçok noktada hem yaya hem araç trafiğinde dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Özellikle Bağlum çevresinde trafik kilitlenirken, kesim sırası bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, sabah namazının ardından kesim alanına geldiklerini ifade ederek yaklaşık bir buçuk ila iki saat sıra beklediklerini belirtti. Havanın sıcak olmasının da işleri daha da zorlaştırdığını dile getiren vatandaşlar, yoğunluğa rağmen ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi. Kesim alanındaki kalabalık ve çevredeki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi Ankara genelinde bayram boyunca kesim alanlarında yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.