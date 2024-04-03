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Ankara'da sanayi sitesinde büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Organize Sanayii Bölgesinde atık maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Gökyüzü siyaha boyandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebinin OSB'nin Hurdacılar Sitesi kısmında bulunan atıklarının kontrolsüz şekilde yakılmasıyla başladığı öğrenildi. Atıkların olduğu alanda bulunan tır lastiklerinin alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. Yanıcı maddelerin fazlaca olduğu alanda hızlıca yayılan yangın 3 fabrikaya sıçradı.

Ankara'nın tüm ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken tüm itfaiye personelinin izinlerin iptal edilerek göreve çağırıldığı öğrenildi. Ayrıca alevlere helikopterlerle havadan da müdahale edildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.