Ankara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara'da trafik kazası: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi ağır yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ufuktepe ve Ovacık mahalleleri arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.