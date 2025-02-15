Anneler Kışa Rağmen Nöbeti Sürdürüyor - Son Dakika
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Anneler Kışa Rağmen Nöbeti Sürdürüyor

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Diyarbakır anneleri, soğuk havaya rağmen evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

15.02.2025 13:13
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Anneler zorlu kış şartlarına rağmen çadırdan ayrılmıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, soğuk hava şartlarına rağmen eski HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti soğuk havaya rağmen aralıksız devam ediyor. Ağrı'dan oturma eylemine katılan Süheyla Demir kararlı olduğunu ve şartlar ne olursa olsun çocuklarını almadan kalkmayacaklarını ifade etti. Demir, "Gördüğünüz gibi dışarıda kar var, yağmur var biz halen eylemimize devam ediyoruz. Biz evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz" dedi.

Demir, ayrıca çözüm sürecini beklediklerini Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçelinin sayesinde bu gerçekleşir ve bizde çocuklarımıza kavuşuruz ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu'da kararlı olduğunu söyledi. Uslu, "Her sabah yağmur, çamur, yaz, kış demeden bu çadırın yolunu tutuyoruz geliyoruz. Kararlıyız ve hiç vazgeçmeyeceğiz çocuklarımızı alamadan bu çadır olana kadar biz hep geleceğiz. İnşallah tüm Müslümanların duaları kabul olur bizimde çocuklarımız geri gelecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Anneler Kışa Rağmen Nöbeti Sürdürüyor - Son Dakika

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