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Aydın'da sahra hastaneleri kurulumu eğitimi verildi

AYDIN - Aydın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla UMKE, kbrn ve sahra hastanesi kurulumu eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitimlerin ardından Aydın UMKE ekibine 25 kişi daha katıldı. Yapılan eğitimlere yönelik açıklamalarda bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, sahra hastanelerinin Aydın'da yeniden hayat bulduğunun altını çizerek şu ifadeleri aktardı:

"Geçmişte yıkıcı bir deprem yaşayan Aydın ilimiz 1. derece deprem kuşağındadır. Yaşadığımız asrın felaketinde ön hazırlığın ne kadar önemli olduğu bir kez daha apaçık ortadadır. Biz de Aydın ili olarak bunun farkındayız. Gerek yaptığımız tatbikatlar gerek envanterimizde bulunan malzemeler gerekse de personelimize verdiğimiz zorlu eğitimlerle oluşabilecek afetlere karşı ön hazırlığımızı yapmaktayız. Bu hazırlıklar kapsamında mart ayı içerisinde, ilimizde UMKE temel eğitimi, kbrn eğitimi ve sahra hastanesi kurulumu eğitimi düzenlenmiştir. UMKE temel eğitimi ile birlikte gönüllü UMKE ordumuza 25 kişi daha eklenmiştir. Sahra hastanesi kurulumu eğitimi kapsamımda, yaklaşık 520 metrekare kapalı alanı olan, içerisinde Acil Müdahale, Yoğun Bakım, Ameliyathane, servis ve polikliniklerin olduğu 50 yataklı Sahra hastanesi kurulmuştur. Bulunduğumuz ayın anlam ve önemine istinaden Kurtuluş Savaşında Çanakkale'de Hilal-i Ahmer adı altında kurulan sahra hastaneleri bugün Aydın ilimiz Didim ilçesinde aynı kanla aynı ruhla hayat buldu. Gönüller ordusu UMKE Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve en son pençe kilit harekatında aynı ruh ve aynı kanla Mehmetçiğimizin emrindedir. Bu vesileyle Çanakkale'de hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.