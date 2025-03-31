Bahçelievler Belediyesi'nden Coşkulu Bayramlaşma Programı

Bahçelievler Belediyesi bayramlaşma programı düzenledi

İstanbul Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın öz çekimi sosyal medya da ilgi gördü

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi bayramlaşma programı düzenledi. Coşkulu bir atmosfer oluşan etkinlikte Hacivat ve Karagöz gölge oyununu yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yaptığı öz çekim sosyal medya da ilgi gördü.

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan Bayramı'na özel bayramlaşma töreni düzenledi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Uğur Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu bir atmosfer oluşan program da Hacivat ve Karagöz gölge oyununun ardından bayram yemeği ikramıyla devam etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının aile yılı olduğuna vurgu yaparak, "Aile yılının mantığı ailenin güçlendirilmesi. Bu hem çekirdek aile için hem de ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için geçerli. Bunun güçlenmesi bu tür faaliyetlerle oluyor. Aslında Bahçelievler Belediyesi düzenlediği çocuklarla ve ailelilere yönelik etkinlikler sayesinde vakit geçirerek aileyi güçlendiriyor." dedi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel'de, "Her bayramda çocukların bu sevincine biz ortak eden ve gece gündüz demeden çalışan belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise bayramlaşma için Nurettin Topçu Gösteri Merkezinde toplanan ailelere hitaben yaptığı kısa konuşmasında, " Vekilimiz, valimiz, kaymakamımız ve kıymetli komşularımızla belediyemizde bayramlaştık. Bayramlaşma programımıza teşrif eden tüm komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice huzurlu bayramlara..." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Uğur Yılmaz, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın objektifine poz vererek bayram selfie'si çektirdi. Bu samimi kare, bayramlaşma törenine damgasını vurdu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.