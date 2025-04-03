Bakan Kurum: Esnafımızın Yanındayız - Son Dakika
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Bakan Kurum: Esnafımızın Yanındayız

Bakan Kurum, Malatya'da 180 bin işçi ile esnafın yanında olduklarını belirtti ve çarşıyı yeniden inşa ettiklerini vurguladı.

03.04.2025 16:19
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Bakan Kurum: "180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız"

Esnaf Abdülkadir Tekgül: " Malatya'yı asla terk etmeyeceğiz. Malatya bizimle tekrar ayağa kalkacak. Çünkü babamızdan, ustalarımızdan öyle gördük"

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ticaretin kalbinin attığı yer olan Bakırcılar Çarşısı da ağır yıkıma uğradı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından sağlamlaştırılmış zeminler üzerine atılan temellerle çarşı, tarihi kent dokusuna uygun şekilde yeniden inşa ediliyor.

"Çarşılarımızı ihya ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, boykot çağrılarına Bakırcılar Çarşısı'ndaki inşa görüntüleri ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül'ün hikayesini paylaşarak tepki gösterdi. Bakan Kurum, "Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var" ifadelerini kullandı.

Doğum gününde depremi yaşadı

Görüntülerde yer alan Bakırcılar Çarşısı'nın 50 yıllık esnafı 59 yaşındaki 4 çocuk babası Abdülkadir Tekgül, yeni iş yerleri yapılana kadar geçici konteyner çarşıda kalaycılık yapıyor. Kanser tedavisi gördüğü dönemde doğum günü olan 6 Şubat'ta depremi yaşayan Tekgül, "Akşam doğum günü kutlayacaktık. Depreme evde yakalandık. Artık asla doğum günümü de kutlamayacağım" demişti.

"Hepimiz özlemle eski günleri bekliyoruz"

Babasının çarşının kurucularından olduğunu ifade eden Tekgül, 9 yaşından bu yana çalıştığı çarşıyı depremde kaybetmenin hüznünü yaşadığını belirterek, "Orası mistik bir çarşı. Çok güzeldi. Keşke öncesinde de görebilseydiniz. Hepimiz özlemle eski günleri bekliyoruz. Bakırın, kalayın, sobanın kokusunu özledik. Mesleğimizi seviyoruz. Oradaki herkes baba mesleğiydi. 100 esnaf varsa 95'i babasının mesleğine devam eden insanlardı. Biz de babadan, ustalarımızdan bayrakları devraldık, ekmek parası kazanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi için "Kıyametin provası gibiydi" ifadesini kullanan Tekgül, 3 ay sonra deprem konutlarının temellerinin atılmasının kendilerine umut verdiğini dile getirdi. "Devletimiz bu işin altından kalkacak" diyen Tekgül, şöyle devam etti:

"Bakanımız orayı bitirdiği zaman birlikte dükkanımızda oturacağız. Çay kahve içeceğiz ve ekmek paramızı kazanmaya devam edeceğiz. Evimize rızkımızı götüreceğiz. Malatya'yı asla terk etmeyeceğiz. Malatya bizimle tekrar ayağa kalkacak. Çünkü babamızdan, ustalarımızdan öyle gördük. Biz de tekrar yanımızda yetişen çıraklarımıza, çocuklarımıza bunu anlatacağız. Devam ettirecekler bu bayrakları. Oranın bitmesini dört gözle bekliyoruz."

Tekgül, Bakan Kurum'u depremin ilk anından itibaren her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, "Geliyor, talimatlar veriyor, işlerin nasıl yürüdüğünü görüyor. Bitmeyen yerleri biraz daha çabuk halletmeye çalışıyor. Çünkü biz görüyoruz bunu. Bakanımız Murat Kurum, depremin ilk gününde de buradaydı, geçen sene de buradaydı, bugün de yine burada" şeklinde konuştu.

Çarşı yıl sonuna kadar tamamlanacak

Depremde yıkılan Bakırcılar Çarşısı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından sağlam temeller üzerinde inşa ediliyor. Bakırcılar Çarşısı'nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor. Etaplar halinde inşa edilen projenin birinci etabında 12 ada, ikinci etabında 10 ada olmak üzere toplamda 22 adada 6 bin 410 bağımsız birimin inşası sürüyor. Emlak Konut eliyle yürütülen proje yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Kaynak: İHA

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