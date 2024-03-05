Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne'de afetzede vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne'de afetzede vatandaşlarla bir araya geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay'ın Defne ilçesinde afetzede vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Defne ilçesinde 24 bin hak sahibi bulunduğunu belirten Gürgen, konut yapım çalışmalarının devam ettiğini ve Hatay'ın tekrar eski günlerine kavuşacağını söyledi.

05.03.2024 23:16  Güncelleme: 23:20
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Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne'de afetzede vatandaşlarla bir araya geldi

24 bin hak sahibinin bulunduğu Defne ilçesinde afetzede vatandaşlar bilgilendirildi

HATAY - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ın Defne ilçesinde afetzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne ilçesinde 24 bin hak sahibi bulunduğunu belirterek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, asrın felaketinin yerle bir ettiği Defne ilçesinde afetzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Gürgen, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında afetzede vatandaşlara bilgi verdi.

Defne üzerindeki 24 bin konutu yapmak üzere çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gürgen, "Bugün biliyorsunuz 6 şubat depreminin en fazla hasar verdiği Hatay'ın merkezi Defne'deyiz. Bütün hak sahiplerinin afetzedelerin katıldığı toplantı oldu. Bu toplantıların amacı şu; olağanüstü bir süreç yaşandı, bu olağan sürecin sonrasında da bizim vatandaşa gerçekten yapmamız gereken bir çok konutumuz var. Defne için konuşursak bugün Defne üzerinde kesinleşmiş olarak 24 bin hak sahibimiz var. Biz Defne üzerindeki vatandaşlarımızın 24 bin konutunu yapmak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Projelerin nereye yapılacağı üzerine bugün vatandaşlarımızla bunları istişare ettik. Bugün biliyorsunuz biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak TOKİ ve Emlak Konut ile ilgili bir çok yerde projelere başladık. Geçen haftalarda da ilk kuraları çekip teslimlerini yaptık. Ama bu yaşadığımız deprem olağanüstü bir deprem normal deprem olmuş olsaydı çekmiş olduğumuz kuralarla bütün hak sahipliği işlemleri çözülürdü. Ama sadece Defne'de bile 24 bin hak sahibi var. Bugün bunların yerinde dönüşüm süreçlerinin nasıl olacağı eğer rezerv alanlarına konutlar yapılırsa nasıl olacağını, vatandaş kendi konutunu yapmak isterse belli kredi yöntemlerinin nasıl olacağını konuştuk. Bunlarla ilgili olarak vatandaşlarında bir takım talepleri var. Vatandaşlarımızla projelerimi paylaşacağız. Bugün bunları konuşurken 500 metre ileride de inşaatlarımız devam ediyor. Özellikle buralar zemin açısından problemli alanlar zemin suyunun yüksek olduğu alanlar ve gerçekten de yıkımın bu derece büyük olduğunu da gösteriyor. Buna göre ciddi zemin güçlendirmeleri nerden baksanız bazı yerlerde 18 metre kazıklar ve radye temeller çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan hem halkımızla görüşüyoruz bir taraftan da inşaatlarımıza devam ediyoruz. Hatta bazı yerlerde merkezde artık yükselen inşaatlarımız da var. İnşallah 1 senenin de içerisinde artık merkezdeki konutlarımıza vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız" dedi.

Hatay'ın tekrar eski günlerine kavuşacağını belirten Bakan Yardımcısı Gürgen, "Ümit ediyorum ki Türkiye'nin gözbebeği Hatay tekrardan eski günlerine kavuşacak. Hem Defne'siyle, Antakya'sıyla, tarihi mekanlarıyla, Kırıkhan'ıyla İskenderun'uyla biz her tarafta artık önümüzdeki 1 yıl içerisinde neler olabileceğini hayal ediyoruz. Hayallerimizi vatandaşlarımızla paylaştık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Vedad Gürgen, Hatay, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Yardımcısı Gürgen, Defne'de afetzede vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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