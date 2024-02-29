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Balıkçılarda 'lastik bot' tedirginliği

Trabzon açıklarında ters dönmüş halde bulunan, Ukrayna-Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve kontrolsüz dolaşan lastik botlardan olabileceği şüphesiyle fünye ile patlatılmasının ardından balıkçıların tedirginliği sürüyor

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesi açıklarında geçtiğimiz günlerde ters dönmüş lastik botun bomba olabileceği şüphesiyle Akçakale Limanı'na getirilerek, SAS komandoları tarafından fünye ile patlatılmasının ardından balıkçıların tedirginliği sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayla ilgili Trabzon Valiliği, "İlimiz Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde 20 Şubat 2024 tarihinde denizde ters dönmüş bir lastik bot tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna-Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz'de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizin 20 metre derinliğinde güvenli bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" açıklaması yaparak, yaşanan tedirginliği gidermeye çalışmıştı.

Daha önceden de böyle cisimlere rastlanılmıştı

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu ise bu tür lastik bot ve benzeri deniz araçları ile karşılaşılması durumunda hemen yetkili makamlara bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mutlu, Karadeniz'de daha önceden de bu tür cisimlere rastlanıldığını kaydederek, "Karadeniz'de daha önce geçmişte bölgemizde avlanan balıkçılar roket ve top şeklinde cisimlerle karşılaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Akçakale'de bir tekne ile böyle bir duruma rastlandı. Tahminimiz Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Karadeniz'de olduğunu düşünüyoruz. Bu tip yabancı top ya da roket şeklinde cisimleri çocukluğumuz dönemlerinde de görüyorduk. Bazıları kablolar bağlı deniz suyunun yüzeyine çıkıyordu. Artık eskisi gibi değil, şimdi Sahil Güvenlik var. Böyle durumlarda arkadaşlarımız cisme dokumadan yerini yetkili kişilere ya da bize verirse biz de durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirerek sonu acı olan bir olay olmaz, olumsuz durumla karşılaşmazlar. Dolayısıyla seyir halinde iken bile arkadaşlarımızın biraz daha duyarlı olması lazım" dedi.

Akçakale'de bulunan cisimle ilgili gerekli incelemenin yetkililerce yapıldığını kaydeden Mutlu, "Oradaki konu yetkili makamlara ulaştığı için bizim bu konuda bir şey söylememiz doğru olmaz. Onunla ilgili suikast teknesi, bomba düzenekli tekne gibi söylemler var. Biz bu konuda fazla bir şey bilmiyoruz. Yetkililer gereken müdahaleyi zaten yaptılar. Orada bulunan cismi patlattılar, aldılar inceliyorlar. Tahminimiz ilerleyen günlerde bizlere de, balıkçılara da ileriki toplantılarda gerekli bilgileri verirler diye düşünüyorum. Biz de arkadaşlarımızı bilgilendiririz" diye konuştu.

(BK-EK-CC-Y)