Başakşehir'de Kar Altında Eğlence

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Başakşehir'de kar altında scooter keyfi

Başakşehir'de kar etkisini sürdürüyor

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir' de kar etkisini sürdürürken, bir çocuk kar altında scooter sürerek gönlünce eğlendi. Bazı vatandaşların da şemsiye ile yürüdüğü görüldü.

İstanbul'da dün başlayan kar bugün de aralıklarla etkisini artırarak devam ediyor. Başakşehir'de bazı vatandaşlar kar fırtınasında işe gitmeye çalışırken bazıları da kar yağışının keyfini çıkarıyor. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar parklara akın etti. Bazı çocuklar kardan adam yapmaya çalışırken bazıları de karın üzerinde koşarak sevincini gösterdi. Bir çocukta kar altında scooter sürerek gönlünce eğlendi. Bazı vatandaşların da şemsiye ile yürüdüğü görüldü. Araçların üzeri de kar tuttu.

Kar yağdığı için mutlu olduğunu dile getiren Yavuz Uzun "Çok fazla kar yağıyor. Okullarda bugün tatil oldu mutluyuz. Karın tadını çıkarıyoruz.