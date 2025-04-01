Bayram Dönüşü Trafikte Felç

Bayram tatili dönüş yolunda oluşan trafik yoğunluğu çileye döndü

MUĞLA - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Muğla'nın turistik ilçelerinden tatilciler dönüşe geçti. Yağmurlu havaya rağmen yollara düşen tatilciler ciddi trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle Marmaris, Datça, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'den hareket eden araçlar, Ula ve Menteşe ilçeleri arasında kalan karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle kara yollarında yoğunluk artarken, Muğla-Menteşe güzergahında zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Ekipler, karayolunda oluşan trafik yoğunluğu ve etkili olan sağanak yağışlar karşısında sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Muğla'nın hem turizm beldeleri hem de diğer illere olan bağlantıları dolayısıyla bayram ve tatil dönüşlerinde ciddi yoğunluğa sahip olduğunu belirten yetkililer, tatilden dönen vatandaşlara yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarırken, sürücülerin hız kurallarına uymalarını ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermelerini tavsiye etti.