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Beykozlu yüzlerce vatandaş Filistin için yürüdü

Beykozlu vatandaşlardan Filistin'e destek yürüyüşü

İSTANBUL - Beykoz'da Filistin'e destek olmak için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde oturan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Sultan Aziz Caddesi üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, Ortaçeşme Çayır Caddesi'ne kadar yürüdü. Tekbirlerin getirildiği ve sloganların atıldığı yürüyüş dualarla son buldu.