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Büyükçekmece Belediyesi tarafından Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi ile Atatürk Devrimleri Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü'nde Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi ve Atatürk Devrimleri Müzesi'nin açılışı yapıldı. Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Atatürk'ün en büyük eserimdir dediği ve bize emanet ettiği Cumhuriyet'i ve onun değerlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını ebedi olarak yaşatacağız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü'nde Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi ve Atatürk Devrimleri Müzesi'nin açılışı yapıldı. Büyükçekmece Kent Meydanı'nda yapılan törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski bakanlar ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çanakkale Zaferi birliğin, dirliğin, özgürlüğün vücut bulduğu bir ruhtur"

Törende açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Çanakkale'de büyük bir destan yazdık. 18 Mart 1915 Çanakkale'yi geçmeye kalkan dünyanın en güçlü donanmasını boğaza gömdüğümüz gündür. Çanakkale Zaferi birliğin, dirliğin, özgürlüğün vücut bulduğu bir ruhtur. Kurtuluş Savaşı'nın ilham kaynağıdır Çanakkale. Türk milletinin tarihinde birlik ve beraberlik ve inançla emsalsiz bir fedakarlık örneği olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin temellerini atan başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere bu vatanı bu güne kadar ayakta tutan bayrak, devlet, din uğruna şehit olan bütün şehitlerimizin aziz hatırası önünde sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Bağımsızlık mücadelesiyle tüm mazlum uluslara ilham olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını ve ideallerini yaşatma misyonu ile her yaşta vatandaşlarımızın gururla gözleri dolarak gezeceği, kendi alanında özgün içeriklerle donattığımız benzersiz iki örnek ile Atamızın doğduğu yer ve Cumhuriyeti kurduğu ilk meclis binamız yan yana getirilmesinin coşkusunu, heyecanını sizlerle birlikte paylaşıyor ve yaşıyoruz. Gerçekleştirdiği devrimlerle ulusumuza demokratik bir Cumhuriyet ve aydınlık yarınlar armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımlarını attığı, ilk hayallerinin filizlendiği, umutlarının yeşerdiği Selanik'te doğduğu evin birebir benzerini inşa ederek müze haline getirdik. Tarihi bağları yeniden birleştirme, buluşturma, yeniden Cumhuriyet değerlerinin inşa edildiği bu büyük buluşma hepimizin gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Başkan Akgün konuşmasının devamında, "Yüksek teknolojilerle donatılmış ilham verici bir atmosfere sahip bu müzeyi gezerken hologram teknolojisiyle Atatürk'ün yaşamına ait kesitlere, yaptığı devrimlere tanıklık ederek bu gururu birlikte yaşayacağız. Bütün vatandaşlar özellikle ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, genç nesil bu iki müzede başka bir dünyada gezecekler, atasını ve cumhuriyetini daha derin ifade edecek şekilde görecek ve yaşayacaklardır. Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi milletin iradesini her şeyin üstünde tutarak, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle bir dönüşüm ve reform sürecini başlattığı, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının bire bir örneğini Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi olarak hayata geçirdik. Eserin zemin katı ise bu ülkeyi emanet ettiği gençliğe Gençlik Merkezi olarak emanet ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve o dönemde mecliste görev alan milletvekillerinin heykelleri ile canlı bir tarih deneyimi sunuyor. Aziz Atatürk'ün en büyük eserimdir dediği ve bize emanet ettiği Cumhuriyet'i ve onun değerlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını ebedi olarak yaşatacağız" dedi.