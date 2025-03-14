Cami Önünde Fenalaşan İmdat Beslan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Genel

Cami Önünde Fenalaşan İmdat Beslan Hayatını Kaybetti

Teravih namazı sonrası cami çıkışında fenalaşan İmdat Beslan, hastanede hayatını kaybetti.

14.03.2025 15:40
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Ölüm onu teravih namazı çıkışında bulmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde teravih namazını kıldıktan sonra cami önünde fenalaşan 2 çocuk babası İmdat Beslan son yolculuğuna uğurlandı.

Şeker hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan (55), teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Beslan, fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beslan, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beslan, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği esnada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beslan, Hendek Eseler Kuba Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Rahatsızlandığına dair telefon geldi"

Hayatını kaybeden Beslan ile birlikte iftar yaptıktan sonra ayrıldıklarını anlatan Mehmet Say, "Beraber iftar yaptık sonrasında çarşıya doğru gitti kendisi. Biz de başka bir yere gittik. Bir süre sonra rahatsızlandığına dair telefon geldi. Biz de hemen caminin oraya gittik, birkaç kişi koluna girmişti. Ambulans ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü esnada kalbi durdu. Hastaneye vardığında kalbi durmuştu, hastanede de tekrar müdahale yapıldı ama maalesef hayatını kaybetti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cami Önünde Fenalaşan İmdat Beslan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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