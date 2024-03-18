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Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı

İSTANBUL - Edirnekapı Şehitliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törenin ardından protokol ile vatandaşlar şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un dualarıyla şehitler yad edildi. Duadan sonra İstanbul Vali Yardımcısı Sülün ve vatandaşlar şehitlerin kabrine karanfil bırakarak ailelerinin acılarını paylaştı.

"Vatan sizlere minnettardır"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Çanakkale Destanı'nın şanlı kahramanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir' sözlerinde ifade ettiği, iman ve cesaretle yazdığınız destanı sonsuza dek yaşatmak akdimizdir. Bu şuurla Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını başta olmak üzere aziz hatıranız önünde hürmetle eğiliyor, sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatan sizlere minnettardır. Ruhunuz şad, makamınız Ali olsun" dedi.