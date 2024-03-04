Çanakkale Valisi: Herhangi bir olumsuzluk yok - Son Dakika
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Çanakkale Valisi: Herhangi bir olumsuzluk yok

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan saha çalışmalarında herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirtti. Deprem, Çanakkale'nin ilçeleri ve İstanbul çevresinde hissedildi. Yenice'de yaşayan bir vatandaş, kısa süreli bir sarsıntı yaşandığını ve evlere giremediklerini söyledi.

04.03.2024 23:00  Güncelleme: 23:02
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Vali İlhami Aktaş "Herhangi bir olumsuzluk yok"

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

Çanakkale Yenice Merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin ilçelerinin yanı sıra İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Depremin merkez üssü Yenice ve çevresinde vatandaşlar sokağa çıktı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi. Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, "Kısa süreli bir sarsındı oldu. Şu anda dışarıda bekliyoruz. Evlere giremiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale Valisi: Herhangi bir olumsuzluk yok - Son Dakika

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