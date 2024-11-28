Çayırhan İşçileri Ankara'ya Yürüyor

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Çayırhan Termik Santrali işçilerinden Ankara'ya yürüyüş

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme karşıtı eyleme devam eden enerji ve maden işçileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyüş başlatma kararı aldı.

Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirmeye karşı eylem yapan maden işçileri, 9'uncu günde Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, özelleştirmenin iptal edilmemesi üzerine Maliye ve Hazine Bakanlığı'na kadar yürüyeceklerini dile getirdi. Akçul, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ve varlık satışı kararı alınmasına karşı 9 gündür mücadele verdiklerini belirterek, "20 Kasım Çarşamba gününden bu yana yer altında bulunan 500 madencimiz kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, bizler de varlık satışına karşı sesimizi duyurmak için Ankara'ya yürüyoruz" diye konuştu.

"Bakanlık yetkilileri şartnamede düzenlemelere gidileceğini ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler"

Akçul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Bakanlık yetkilileri ile iki gün önce yapılan görüşmede özelleştirmeye neden karşı olduklarını ve bölge halkının taleplerini ayrıntılarıyla aktardıklarını söyleyerek, "Dün Bakanlık yetkilileri bizleri arayarak taleplerimizi dikkate aldıklarını, bu doğrultuda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler. Enerji Bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır. Bu nedenle işçilerimize gereken güvencenin verilmediği, varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren işçilerimizle birlikte Ankara'ya Maliye ve Hazine Bakanlığı'na gidiyoruz" dedi.

Akçul, alınan varlık satışı ve özelleştirme kararından acilen dönülmesi gerektiğini kaydederek, "Bu bir hak mücadelesidir. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin menfaati için işçilerimiz ve bölge halkı için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.