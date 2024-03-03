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Cumhurbaşkanı'ndan ilham alan görme engelli kız, ilahiyat fakültesini dereceyle kazandı

Gaziantep'te görme engelli öğrenci hayalini gerçekleştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te görme engelli Güler Rümeysa Akkuş, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni yüksek puanla kazanarak, hayallerine giden yola ilk adımını attı.

Gaziantep'te yaşayan 18 yaşındaki doğuştan görme engelli olan Güler Rümeysa Akkuş, çocukluk hayali olan ilahiyat fakültesini dereceyle kazanarak diğer engelli öğrencilere örnek oldu. İlahiyat okumak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham aldığını belirten Akkuş, "Cumhurbaşkanımızın, annesinin cenazesinde Kur'an-ı Kerim okuması beni derinden etkilemişti. Onu duyduğum an ilahiyat okumaya karar vermiştim" dedi.

" Fatma Şahin'e teşekkür ederim"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eğitim hayatında en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Akkuş, "Başkanımız Fatma Şahin ile bir programda karşılaştım. Birlikte şarkı söyledik. Bana görme engellilere özel olan bilgisayar gönderdi. Ona bu yüzden çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Ufak dokunuşlar büyük etkiler oluşturuyor"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hiç pes etmediğini anlatan Akkuş, "Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık öğrencisiyim. Evrenin en iyi fakültesi olan ilahiyat fakültesinde okuyorum. Peygamber efendimizin hayatını anlatmak için gönüllü oldum. Başkan Yusuf Çelebi, tüm engellilerin umudu oldu. Ben de başkanımız gibi olmak istiyorum. Bazen ufak dokunuşlar insanların hayatında büyük etki gösteriyor. Öğretmenlerim bana, 'Rümeysa bu bölümü yapabilirsin' dedi. Sınav sürecim depreme denk geldi. Deprem beni etkiledi fakat o süreçte de eğitime ara vermedim. Abim bana ders çalıştırdı ve hayalimi gerçekleştirmeye başladım. Çalışıp çabalayacağım. Yüksek lisansımı yapıp Engelli Daire Başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

"Benim hayatımın zor anları elbette oluyor"

Akkuş, görme engelli olmasına rağmen hayatın zorluklarına meydan okuduğunu belirterek, "Yemek yemek bile zordur. Çünkü kaşığı kullanmamız gerekir. Benim hayatımın zor anları elbette oluyor. İlk defa kendi başıma ailemden uzak bir şekilde yaşıyorum" ifadelerini yer verdi.

"Eğitim hayatımda bana ilham veren Cumhurbaşkanımızdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alarak ilahiyat okumaya karar verdiğini söyleyen Akkuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Eğitim hayatımda bana ilham veren, Cumhurbaşkanımızdır. İmam hatip öğrencilerinin yollarını açtığı için ona minnettarım. Cumhurbaşkanımızı bize sunduğu imkanlardan dolayı ziyaret edip, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. O evrenin en iyi cumhurbaşkanıdır. Herkes bana neden ilahiyat okumayı seçtiğimi soruyor. Cumhurbaşkanımızın, annesinin cenazesinde Kur'an-ı Kerim okuması beni derinden etkilemişti. Onu duyduğum an kararımı vermiştim. Ben de ilahiyat okuyacağım ve böyle güzel Kur'an-ı Kerim okuyacağım dedim" şeklinde konuştu.

"Rümeysa çift başarı sağlamış bir öğrenci"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Rümeysa ile yeniden bir araya gelmesine vesile olan Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Öncelikle beni Rümeysa ile tanıştıran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Nizip'te böyle bir ailenin olduğunu duyunca gidip tanıştım. O zamanlar Rümeysa küçüktü. Şimdi büyümüş ve üniversiteli olmuş. Eğitimle alakalı ona bilgiler verdim. Benim hayatımdan ona bahsettim. 10 yıl sonra Fatma Şahin aracılığıyla Rümeysa ile tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımız Fatma Şahin tarafından Rümeysa için alınmış olan bilgisayarı getirdim. Rümeysa çift başarı sağlamış bir öğrenci. Önündeki tüm engelleri kaldırmış. Liseyi başarıyla bitirip ilahiyat fakültesini kazanmış. Kendisi gelecekte benim yerime geçmek istediğini söyledi. Ben de yerimi ona bırakmaktan mutluluk duyarım" diye konuştu.