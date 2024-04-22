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Devekuşu firarda...Mahalle gezisine çıkan devekuşu tebessüm ettirdi

Yolda devekuşu gören vatandaş hem şaşırdı, hem de güldürdü

Devekuşlarının sahibi Levent Üçgül: "Bizim buralarda pek olmadığı için insanlar şaşırıyor"

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracıyla seyir halinde iken yolda gezintiye çıkan devekuşu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntüler tebessüm ettirirken, devekuşlarının kapılarının açık bırakıldığı için yetiştirildikleri yerden kaçtıkları ortaya çıktı.

Altınordu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, yolda yürüyen bir devekuşu görünce şaşırdı döndü. Devekuşuyla sohbet eden, az da olsa tedirgin olan vatandaş, o anları cep telefonunun kamerası ile kayda aldı. Görüntüler tebessüm ettirirken, devekuşlarının bir üst mahallede kapının açık unutulması sonucu kaçtığı, sonrasında sahibi tarafından bulunduğu öğrenildi.

"İnsanlar çok fazla merak ediyor"

Kızılhisar Mahallesi'nde 2017 yılında hobi için başladığı devekuşu yetiştiriciliğini devam ettirdiğini ve 2 adet devekuşu olan Levent Üçgül, "Devekuşlarım hayvanların kovalaması nedeniyle kaçtılar. Sonrasında haber gelince Şenköy Mahallesi'nde bulduk. Bunları yetiştirmek bende hobi olarak başladı. Acaba yetişir mi? Diye düşünürken denemek için 2017 yılında aldım. Sonrasına bunları yetiştirmeyi sürdürüyorum. Bu bizim buralarda pek olmadığı için meraklısı çok oluyor, insanlar gelip fotoğraf çekiyor" diye konuştu.

Devekuşları ile çocuk gibi ilgileniyor, bahçede top oynuyor

Devekuşlarının evlerinin bahçesinde durduğunu ve onlarla yakından ilgilendiğini, top oynadığını aktaran Üçgül, "Devekuşlarının kapısını açık unutmuşuz, hayvanlar kovalayınca kaçmışlar ama vatandaşlarımızın araması ile arayıp bulduk, yakalamak da zor olmadı. Hayvanlarla ve insanlarla iç içe yuvalarında yaşıyorlar. Kuzu gibi, inek gibi inşalarla iç içe yaşıyorlar. Herhangi bir şekilde saldırganlık göstermiyorlar, şuanda 8 aylıklar, yetişkin olmaları için 2 seneye daha ihtiyacımız var. Sonrasına yumurtalarını alacağız. Devekuşlarının alıcısını bulursam satabilirim" ifadelerine yer verdi.