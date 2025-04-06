Diyarbakır'da Yöresel Lezzetler Fuarı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yöresel Lezzetler Fuarı

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Mezopotamya Gurme Fuarı, 135 firmayla Diyarbakır'da lezzet şöleni sunuyor, 13 Nisan'a kadar açık.

06.04.2025 10:14
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Diyarbakır'da yöresel lezzetler fuarda tezgahta yerini aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler "Mezopotamya Gurme ve Yöresel Bahar Lezzetler Fuarı"nda tezgahta yerini aldı.

Fuar, 45 ilden gelen 135 katılımcı firma ile ziyaretçilerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Geleneksel çağ kebapları, döner çeşitleri ve bölgeye özgü kahvaltılık ürünler fuarın öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor. Fuar, her gün saat 11.00 ile 20.00 arasında Mezopotamya uluslararası fuar ve kongre merkezinde ziyaret edilebilecek. Yöresel tatları keşfetmek isteyenler, birbirinden özel ürünleri tadabilir ve katılımcı firmalardan doğrudan satın alma imkanı bulabilir. Fuar, 13 Nisan'da sona erecek. Lezzet dolu bu şöleni kaçırmak istemeyenler için Diyarbakır, bir hafta boyunca gastronominin kalbinin attığı adres olacak.

Proje Müdürü Umar Fırat, fuarın sabah 11.00 akşam 20.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacağını söyledi. Fırat, "9 gün süren bir fuar yaklaşık, 135 katılımcı firmamız ve 45 ilden gelen değişik markalar burada kendi ürünlerini tanıtıp sergiliyorlar. Renkli geçen bir fuar, örnek verecek olursak Erzurum'un çağ kebabı, Van'ın otlu peyniri, Siirt'in fıstığı, Diyarbakır'ın kadayıfı ve örüklü peyniri, Antalya'dan zeytin, Malatya'nın kayısısı gibi farklı coğrafi tescili ürünler fuarımızda yer almakta. Bütün Diyarbakırlı hemşerilerimizi fuarımıza bekliyoruz. 13 Nisan akşam 20.00'a kadar da fuarımız devam edecektir" dedi.

Esnaf Miraç Tünen, birinci günden çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Gelmeyen bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz ve çay içmeye de bekliyoruz. Çayımız kahvemiz sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan fuara katılan Çağ kebap ustası Recep Küçük ise, Erzurumlu olarak çağ kebapla yerlerini aldıklarını dile getirerek, etin en doğal halini burada hala sunmak istediklerini ve onun için burada olduklarını kaydetti.

Trabzon'dan gelen Özder Zine de, ilk günün çok güzel geçtiğini söyledi. Zine, "Tüm Diyarbakır halkına çok teşekkür ederim. Daha 8 gün buradayız. Haftaya Pazar günü akşam 20.00'ye kadar buradayız. Bütün vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır'da Yöresel Lezzetler Fuarı - Son Dakika

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