Düzce'den 443 bin 200 araç geçti - Son Dakika
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Genel

Düzce'den 443 bin 200 araç geçti

Düzce'de Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol ve D-100 karayolundan 443 bin 200 araç geçiş yaptı. Vali Selçuk Aslan, trafik denetimine katılarak bayram için alınan tedbirleri açıkladı. Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürecek.

09.04.2024 19:14  Güncelleme: 19:19
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Düzce'den 443 bin 200 araç geçti

DÜZCE - Düzce'de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otoyol ve D-100 karayolundan 443 bin 200 bin araç geçiş yaptı. Trafik denetimine katılan Vali Selçuk Aslan, bayram için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaynaşlı'da bulunan uygulama noktasını ziyaret etti. Burada polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutlayan Vali Aslan, daha sonra denetime katılarak, vatandaşların da bayramlarını kutladı.

9 günlük bayram tatili sürecinde emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Vali Aslan, "Düzce'de vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi, trafik akışının güvenle sağlaması açısından çalışmalar yaptık. Sıkı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Düzce'de eş zamanlı olarak 2 bin personel görev yapacak" dedi.

"Çok yoğun bir trafik akışı var"

Kentte trafik yoğunluğunun 5 Nisan Cuma günü başladığını söyleyen Vali Aslan, "Şu ana kadar ilimiz sınırları içerisinde 1'i ölümlü, 15'i yaralamalı, 15'i de maddi hasarlı olmak üzere 31 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 46 vatandaşımız yaralandı. Düzce'den Anadolu'ya doğru akan yol üzerinden geçişlere baktığımızda batı istikametinden doğu istikametine çok yoğun bir geçişin olduğunu görüyoruz. Bugün saat 15.00 itibariyle Anadolu Otoyolundan 270 bin 470 araç geçiş yapmış. Ankara istikametinden de İstanbul istikametine geçiş yapan araç sayısı ise 85 bin 200. Hemen hemen 4 katlık bir fark var. Batı yakasından Anadolu yakasına çok yoğun bir trafik akışı var. D-100 kara yolu üzerinden ise 66 bin 419 araç Ankara istikametine, 21 bin 111 araç ise İstanbul istikametine gittiği görülüyor. Hem giderken hem dönerken gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm kolluk kuvvetlerimiz bu konu ile ilgili çalışmalarını yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Düzce'den 443 bin 200 araç geçti - Son Dakika

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