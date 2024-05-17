Engelliler Kooperatif ile Hayata Tutundu - Son Dakika
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Engelliler Kooperatif ile Hayata Tutundu

Kayseri'de engelli bireylerden oluşan Erciyes Engelliler Kooperatifi'nde, engelli vatandaşlar hem vakit geçiriyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Kooperatif, engelli vatandaşların istihdama katılması amacıyla kurulmuş olup, tekstil ürünleri üretmektedir.

17.05.2024 22:41
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Engelliler kooperatif ile hayata tutundu

Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp:

"Engel olunmadıktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok"

KAYSERİ - Kayseri'de engelli bireylerden oluşan Erciyes Engelliler Kooperatifi'nde, engelli vatandaşlar hem vakit geçiriyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp, "Engel olunmadıktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in şehirde göreve başlamasıyla beraber önem verdiği projelerden olan kadın kooperatifleriyle beraber engelli vatandaşların istihdama katılması amacıyla kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi, engelli vatandaşların umudu oldu. 20 engelli üyesi bulunan kooperatifte, tekstil ürünleri üretiliyor. Kendilerine olan rağbetin yüksek olduğunu ifade eden Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp, amaçlarının fabrikalaşmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin birçok firması ile iş yapmaya başladıklarını dile getiren Gökalp; "Kooperatifimiz Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in önderliğinde kurulmuş olup, Türkiye'nin ilk ve tek engelli kooperatifidir. Kooperatifimizde kısa zamanda çok büyük işler yaptık. İlk olarak pelüş bebekle başlamıştık. Pelüş bebeğin imalatını yapacaktık. Halk eğitimden hocalarımız geldi. Bizlere onun eğitimini veriyorlardı. Fakat o sırada deprem meydana geldi. Deprem olunca bizde pelüş bebek yerine depremzedelere yardımcı olmak amacıyla gönüllülük esasına dayanaraktan atlı, bere ve polar ceketlerin imalatını yapmaya başladık. Bunları depremzedelere ulaştırdık. Bizde bu olaydan çok memnun kaldık. Çünkü depremzedelerimize yardımcı olmak ve hiçbir maddi çıkar sağlamadan bu işi yapmak bizi çok gururlandırdı. Kooperatif olarak bu işe böyle başladık. Daha sonrasında bebek işini bırakarak, tekstil ve giyim imalatına başladık. Çanta ve mutfak önlüğü üretmeye başladık. Birçok firma ile çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin birçok firmasına iş yapmaktayız. Bunlar içerisinde iş elbiseleri, polar ceketler, tişört, çanta ve mutfak önlüğü gibi ürünlerin imalatını tekerlekli sandalyeli arkadaşlarımız ile birlikte gerçekleştirmekteyiz" dedi.

"Engel olunmadıktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok"

Engelliler olarak kendilerinin yapamayacakları hiçbir şey olmadığını aktaran Gökalp; "Biz engelliler olarak bir fabrikaya gittiğimizde 'sen tekerlekli sandalyedesin, size iş veremeyiz, yapamazsınız' dedikleri için biz de inat ettik. Bir fabrika kurmaya karar verdik. Biz şu anda küçük bir atölyeyle başladık. Ancak amacımız fabrikalaşmak. OSB'ye geçerek fabrika kurmak. Burada bulunan 15-20 kişiyi 300-500 kişiye ulaştırmak. Engelli arkadaşlarımızın iş istihdamını sağlamak ve üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Ondan dolayı da çok seri bir şekilde çalışıyoruz. Çok şükür işlerimiz çok iyi. Bize karşı çok büyük bir rağbet var. Çok güzel işler başarıyoruz. Biz engelliler olarak engelli vatandaşlarımızın evde yatmaktansa bir iş sahibi olmalarını istiyoruz. Bütün engelli arkadaşlarımıza kapımız açık. Biz engelliler olarak tekstili bilmezken, kumaşı bilmezken, kalıp kesmeyi ve makine kullanmayı bilmezken, şu anda hepsini profesyonel şekilde öğrendik ve yapıyoruz. Engel olunmadıktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.

Kooperatifte üretim yapan yürüme engelli Ebru Gasgar ise, "Çok güzel bir şekilde 1 buçuk yıldır burada çalışıyoruz. Bizim için güzel bir yer. Aile gibiyiz. Çalışıyoruz, üretiyoruz. Bize fırsat verildiği zaman neler yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Olduğumuz yerden çok memnunuz. Arkadaşlarla birlikte hem sosyalleşiyoruz hem de üretiyoruz. Dikişi makinesi ile burada tanıştık. Bir elimizle mekanizmayı hareket ettiriyoruz. Diğer elimizle de dikiş yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bir diğer kooperatif üyesi Durmuş Aytekin da, "Ben 34 yıldır engelliyim. Hayatı hep boş yaşadım. Gece geç saatlere kadar internete bakıyordum. Sabahları öğlene kadar yatıyordum. Ancak şimdi akşam erken yatıyorum sabah iş var diye. Heyecanla sabah kalkıyorum. Vücutta kendini daha dinç hissediyor. Buradaki arkadaşlarla gayet uyum içerisinde güzel şeyler ürettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Engelliler Kooperatif ile Hayata Tutundu - Son Dakika

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