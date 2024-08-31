Engelsiz Deniz Festivali'nde Engeller Aşıldı - Son Dakika
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Engelsiz Deniz Festivali'nde Engeller Aşıldı

Kocaeli'de düzenlenen 4. Engelsiz Deniz Festivali, özel gereksinimli vatandaşların hayata katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Festivalde engeller tek tek aşıldı ve eğlence doruğa ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen festivalde, özel bireyler çeşitli deniz etkinliklerinden faydalandı ve mutlu bir gün geçirdi.

31.08.2024 13:33  Güncelleme: 13:42
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Bu deniz festivalinde engeller tek tek aşıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de özel gereksinimli vatandaşların hayata katılmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Engelsiz Deniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde engeller tek tek aşılırken, eğlence doruğa ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşları sosyal yaşamın içerisinde tutmak, hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Engelsiz Deniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi coşku ve heyecanı daha da artırdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı'nda gerçekleştirilen 4. Engelsiz Deniz Festivali'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin özel bireyleri yalnız bırakmadı. 12 ilçede faaliyet gösteren 46 dernekten 3 bin özel gereksinimli vatandaşın katıldığı deniz festivalinde cankurtaran ve profesyonel eğitmenler eşliğinde jet ski, muz, ringo, stand up paddle, kano turu, tekne turu ve yüzme etkinliklerinden faydalanan engelli bireyler hem denize girip serinledi hem de suda çeşitli aktiviteleri deneyimleme fırsatı buldu. Jet ski ve muzla tur atan Başkan Büyükakın da çocukların mutluluğuna ortak oldu. Altın Kemer Plajı'nın engelsiz hale getirildiği festivalde özel bireyler aileleri ile birlikte nefes aldıkları, şarkılar söyleyip dans ederek eğlendikleri bir gün geçirdi.

"Ne kadar güzel bir etkinliğe imza attığımızı fark etmemek mümkün değil"

Festivalde konuşan Başkan Büyükakın, "Sizlerle engelsiz deniz festivalinde daha bir araya gelmekten büyük keyif aldığımı söylemek istiyorum. Ne kadar güzel bir etkinliğe imza attığımızı fark etmemek mümkün değil. Buradaki güzelliğe en çok katkı sağlayan engelli kardeşlerimizin ailelerine ve engelli sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Asıl başarı ve zafer onlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramı, şanlı tarihimizde zaferler ayı olarak bilinir. Sultan Alparslan Han da Anadolu'yu ağustos ayında fethetti. O zaman Alparslan 'Size öyle bir yurt tuttum ki ilelebet Türk yurdu olarak kalacak' demişti ve yaklaşık bin yıldır da bu topraklar bizim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bugün bu topraklarda neşe içerisinde yüzümüz gülerek bir etkinlik düzenleyebiliyoruz. Biz bin yıldır buradayız ve ilelebet burada olacağız. Unutmayın ki zafer inanların, engellere değil hedefe odaklananlarındır. Engel yok sadece kaldırılması, yıkılması gereken hedefler var ve biz o hedefleri yıka yıka geliyoruz. Sizlerle çok daha güzel şeyler yapacağız ve bunu sevgimizle başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Engelsiz Deniz Festivali'nde Engeller Aşıldı - Son Dakika

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