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Erciyes'te Kış Sezonu Heyecanı

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Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı, sezon Aralık'ın ikinci haftasında açılacak.

26.11.2024 14:46
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Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu, hazırlıklar hızlandı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman:

Aralık'ın ikinci haftasına kalmadan sezonu açmayı planlıyoruz"

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde yağan kar sayesinde kar kalınlığı 50 santimi buldu. Yapay karlarla desteklenen pistler yeni sezona hazırlanırken Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman; "Aralık'ın ikinci haftasına kalmadan sezonu açarız diye umut ediyorum. Heyecanlıyız, mutluyuz. Kış bu sene çok şükür erken geldi" dedi.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, Erciyes'te yüzleri güldürdü. Son günlerde yağan karla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santime kadar ulaşırken, yeni sezon hazırlıkları ise aralıksız sürüyor. Kayak merkezinde bulunan otel rezervasyonlarının hızlandığını aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman; "Hepimiz heyecanlandık, Erciyes beyaz gelinliğine büründü. Erciyes'i hep seviyoruz ama böyle karla kaplanınca daha çok seviyoruz. Çok şükür bir kaç gündür yoğun bir kar yağışı oldu. Yüksek kesimlerde 50 santime varan kar kalınlıkları oluştu. Fırtına ve tipiyle yağdı. Öyle olunca alt kesimlerde 10 santim civarı kar var. Biz yapay karlamamızı çalıştırdık. 112 kilometre pistimiz var ve biz 60 kilometreden fazlasını yapay karla karlayabiliyoruz. Sezon hazırlıklarımız son gaz devam ediyor. Yağan karın üzerine yapay kar da yapıyoruz ki kar kalınlığını artırmak ve karı tutmak için. Şuanda hepsi yoğun bir şekilde çalışıyor. Otelcilerimiz rezervasyonların hızlandığını belirtiyorlar. Heyecanlıyız, mutluyuz. Kış bu sene çok şükür erken geldi. İnşallah güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

"Yeni sezon Aralık'ın ikinci haftasına kalmaz"

Aralık'ın ikinci haftasına kalmadan sezonu açmayı planladıkları müjdesini veren Elcüman; "Geçen sene 22 Aralık'ta açmıştık sezonu. Bu sene Aralık'ın ikinci haftasına kalmadan sezonu açarız diye umut ediyorum. Bu yıl da yine birçok sportif faaliyetlerimiz olacak. 2 tane yeni otelimiz açılıyor. Erciyes'te yatak kapasitemiz arttı. Kar voleybolu, kar hentbolu, ulusal ve uluslararası kayak ve snowboard yarışları göreceğiz. dolu dolu bir sezon geçireceğiz. Gerek günübirlik misafirlerimizi, gerekse profesyonel ve amatör kayakçılarımızı burada ağırlayacağız. İnşallah hem keyifli hem de kazasız, belasız bir sezon olsun diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu sene farklı medeniyetlerden turist ağırlayacağız"

Geçen yıl Erciyes'te 2 buçuk milyona yakın turist ağırladıklarının altını çizen Elcüman, bu yıl ise yeni bir rekor kıracaklarını kaydetti. Başkan Elcüman; "Biliyorsunuz geçen sene Erciyes yaklaşık 2 buçuk milyon ziyaretçi kabul etti. Ben bu sene yeni rekorlar kıracağımıza, misafir sayımızı çok daha fazla artıracağımıza inanıyorum. Yılbaşına yakın bir tarihte ilk charter seferimiz iniyor. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden direk charter seferlerimiz var. Bu yıl yine sezon sonuna kadar toplam 12 hafta boyunca charter seferlerimiz gelmeye devam edecek. Yine Hollanda, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'nın en büyük acentesi ile anlaştık. Bu sene daha farklı milletlerden turist ağırlayacağız" diye konuştu.

Erciyes\'te Kış Sezonu Heyecanı
Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Erciyes, Aralık, Yağan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Erciyes'te Kış Sezonu Heyecanı - Son Dakika

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