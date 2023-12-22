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Esenler'de 10'ncu Şeb-i Yelda'da Şiir Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Esenler'de 10'ncu Şeb-i Yelda'da Şiir Programı Düzenlendi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 10'ncu Şeb-i Yelda'da Şiir programında Filistin'e adanan şiirler okundu. Programda ayrıca Mete Yurdaün'ün 'Ülkeler ve Mevsimler' sergisi açıldı.

22.12.2023 - 09:50,
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Esenler'de 10'ncu Şeb-i Yelda'da Şiir programı düzenlendi

" Filistin'e Adanan Şiirler" temasıyla düzenlenen programda Filistin şiirleri okundu

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 10'ncusu düzenlenen "Şeb-i Yelda'da Şiir" programında şiirler bu yıl İsrail işgali altındaki Filistin için söylendi.

Esenler Belediyesi tarafından 10'ncu kez şiire gönül verenleri buluşturan "Şeb-i Yelda'da Şiir" programı, "Filistin'e Adanan Şiirler" temasıyla düzenlendi. Pek çok şairi ve şiir dostunu bir araya getiren gecede, İsrail soykırımlarına maruz kalan Filistin için şiirler okundu. Şiir programına Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Müzisyen Abdülbaki Kömür, Şair Adem Turan, Yazar Bestami Yazgan, Seslendirme Sanatçısı Emrullah Uzun, Yazar Ferman Karaçam, Fuad El Himyeri, Yazar Recep Garip, Şair ve Yazar Şeref Akbaba, Seslendirme Sanatçısı Timur Çayır, Yaser Atrash ve çok sayıda şiir sever katıldı.

Şeb-i Yelda'da Şiir programında konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, " Bu geceyi biz Filistin'e ve Gazze'ye adadık. Temennim odur ki çok yakın zamanda inşallah buradan veya başka bir yerden özgür Kudüs'ün, özgür Aksa'nın, özgür Gazze'nin şiirlerini dinleyelim. Özgürleşmiş Filistin'e yazılan şiirleri dinleyelim. Şu anda esaret altındaki Kudüs'ün, Gazze'nin, Aksa'nın şiirlerini dinliyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Rabbim oradaki kardeşlerimize büyük bir fetih, büyük bir zafer nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Mete Yurdaün'ün seyahat ettiği "Ülkeler ve Mevsimler" sergisi sanatseverlerle buluştu . Toplam 61 eserden oluşan sergi, düzenlenen açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı

Sergi açılışında konuşan Fotoğrafçı Mete Yurdaün, "Fotoğraf sanat değildir. Sanat olsa ne olur fotoğraf öyle bir şeydir ki geçmişi getiriyorsunuz, tarihi getiriyorsunuz. Ben fotoğraf çekmekten, paylaşmaktan zevk alıyorum. Esenler Belediyesi'nin bana göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ederim" dedi.

Esenler\'de 10\'ncu Şeb-i Yelda\'da Şiir Programı Düzenlendi
Kaynak: İHA
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